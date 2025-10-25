Horrortanyára rohantak az állatvédők, Kislángon megelevenedett a rémálom

A ház bérlője eleinte nem akarta elhagyni az épületet, végül azonban mégis távozott – az állatait viszont magukra hagyta. Az elhagyott, leromlott állapotú házak között éhező, legyengült és elhanyagolt kutyák sínylődtek segítség nélkül. A Fema Állatmentőknek ezúttal a NOÉ csapatával együtt vonult ki a helyszínre – írta társlapunk a feol.hu.

Fema Állatmentők: borzalmas eset Kislángon

Három kutya volt a helyszínen: egy már nem élte túl a mostoha körülményeket, kettőt pedig rendkívül elhanyagolt állapotban mentettek ki az állatvédők.

Az eset ismét rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen állattartás.

Éhező és elhagyott kutyák története

Több megrázó állatmentésről is beszámoltunk: egy településen 27 kutya maradt magára gazdájuk elhalálozása után, míg Fejér vármegyében 58 kutyát mentettek ki szinte felfoghatatlan körülmények közül a hatóságok és állatvédők. Ezek az incidensek újra rámutatnak a gondatlan állattartás következményeire, és mennyire kiszolgáltatottak lehetnek az állatok.