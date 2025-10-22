Borzalmas körülmények közül mentettek kutyákat a Fema Állatmentők – a fotók sokkolók!

Szombaton a Fema Állatmentők értesültek, hogy egy Vas vármegyei településen az illetékes állatmentők a településvezető kérésére kiszálltak egy elhunyt idős asszony otthonához, ahol 27 alulszocializált kutya várt segítségre. A Fema is csatlakozott, és rövid időn belül a helyszínre értek, ahol szörnyű állapotok fogadták őket – írta társlapunk a feol.hu.

A Fema Állatmentők 27 alulszocializált kutyát mentettek Vas vármegyében egy elhunyt gazda otthonából, a mentéshez több állatvédő szervezet is csatlakozott.

Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

A Fema Állatmentők ismét hősies mentést hajtottak végre

A lovasberényi állatmentő szervezet végül 13 kutyát szállított saját telephelyére, és több másik eb szállításában is segédkeztek. Külön meglepetésként az egyik szuka kutya a hazavezető úton szült, így a 13 mentett kutyából végül 19 lett. Az állatok kevésbé szocializáltak, de jó kondícióban vannak; a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

Teljes cikk itt olvasható.

Elképesztő ügy Fejér vármegyében

Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Fema Állatmentők egy szabadegyházi ház padlásáról és disznóóljaiból több tucat kutyát mentettek ki, akik évekig sötét, szinte járhatatlan körülmények között, 50–60 centiméter vastag ürülékben tengődtek.

Összesen 58 kutyát szabadítottak ki a hatóságok és az állatvédők a házból, ahol szinte felfoghatatlan körülmények között sínylődtek. Több állat megvakult vagy megsüketült, sokuk testét és lelkét pedig maradandó sérülések terhelik.