október 22., szerda

Előd névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

39 perce

Borzalmas körülmények közül mentettek kutyákat a Fema Állatmentők – a fotók sokkolók!

Címkék#veszély#segítség#kutya#Vas vármegye#Fema Állatmentő#szervezet

Egy településen 27 kutya maradt magára, miután gazdájuk elhunyt. A FEMA mellett egy másik állatvédő szervezet is beavatkozott, hogy megmentse a rászoruló állatokat a sorsuktól.

Duol.hu
Borzalmas körülmények közül mentettek kutyákat a Fema Állatmentők – a fotók sokkolók!

Szombaton a Fema Állatmentők értesültek, hogy egy Vas vármegyei településen az illetékes állatmentők a településvezető kérésére kiszálltak egy elhunyt idős asszony otthonához, ahol 27 alulszocializált kutya várt segítségre. A Fema is csatlakozott, és rövid időn belül a helyszínre értek, ahol szörnyű állapotok fogadták őket – írta társlapunk a feol.hu.

Fema Állatmentők
A Fema Állatmentők 27 alulszocializált kutyát mentettek Vas vármegyében egy elhunyt gazda otthonából, a mentéshez több állatvédő szervezet is csatlakozott.
Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

A Fema Állatmentők ismét hősies mentést hajtottak végre

A lovasberényi állatmentő szervezet végül 13 kutyát szállított saját telephelyére, és több másik eb szállításában is segédkeztek. Külön meglepetésként az egyik szuka kutya a hazavezető úton szült, így a 13 mentett kutyából végül 19 lett. Az állatok kevésbé szocializáltak, de jó kondícióban vannak; a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

Teljes cikk itt olvasható.

Elképesztő ügy Fejér vármegyében

Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Fema Állatmentők egy szabadegyházi ház padlásáról és disznóóljaiból több tucat kutyát mentettek ki, akik évekig sötét, szinte járhatatlan körülmények között, 50–60 centiméter vastag ürülékben tengődtek.
Összesen 58 kutyát szabadítottak ki a hatóságok és az állatvédők a házból, ahol szinte felfoghatatlan körülmények között sínylődtek. Több állat megvakult vagy megsüketült, sokuk testét és lelkét pedig maradandó sérülések terhelik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu