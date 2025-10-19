október 19., vasárnap

Programajánló

1 órája

Felcsendülnek a Bikini slágerei is a dunaújvárosi adventen

Címkék#Bikini Tribute#program#advent

Bár hivatalos program még nincs, de nagy valószínűséggel idén decemberben ismét lesz adventi program Dunaújvárosban – a Bikini Tribute zenekar élő koncertet ad decemberben a Városháza téren az Adventi Forgatag programjainak részeként.

Duol.hu
Felcsendülnek a Bikini slágerei is a dunaújvárosi adventen

Fotó: DH-archív

A jól ismert dalok – Fagyi, Legyek jó, Adj helyet – garantáltan felmelegítik a téli estét. Az esemény nyilvános és ingyenes, így bárki csatlakozhat, aki szereti a magyar rock klasszikusait, vagy egyszerűen csak egy kis jó hangulatra vágyik a karácsonyi forgatagban. A színpadon Árva Zsolt (gitár), Fodor Tamás (dob), Havellant Szabolcs (basszusgitár, billentyűk) és Merényi Ákos (ének) idézik meg a legendás Bikini életérzését. A csapat célja, hogy a közönség együtt énekelje a korszak meghatározó slágereit – nosztalgiával, energiával és egy kis dunaújvárosi lendülettel.

