Hazai forrásból újulhatnak meg az utak

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő közösen dolgoznak azon, hogy nemzeti forrásból indulhassanak el a fejlesztések Fejérben. A közútfejlesztések eredetileg uniós támogatásból valósultak volna meg: Adonyban a 6207-es, Rácalmáson pedig az 51122-es és 51123-as útszakaszok felújítása kapott pozitív döntést még 2022 tavaszán. Az év végén azonban az EU – dr. Molnár Krisztián szerint „mondvacsinált indokokra” hivatkozva – visszavonta a forrásokat, azzal érvelve, hogy csak hátrányos helyzetű járásokban támogatják az ilyen beruházásokat - írta közösségi oldalán élesített bejegyzésében a közgyűlési elnök.

Hazai forrásból valósulhatnak meg a fejlesztések

Fotó forrása: Dr. Molnár Krisztián Facebook-oldala

A fejlesztésekről október végére döntés is születhet

A döntés után két évig reménykedtek a települések, hogy mégis érkezhet uniós forrás, de a támogatás elmaradása miatt most hazai költségvetésből próbálják megvalósítani az útfejlesztéseket Fejérben. A vármegye vezetői már tárgyalnak a kormánnyal, és október végére döntés is születhet az adonyi (560 millió forintos) és rácalmási (800 millió forintos) beruházások támogatásáról.

A közgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselő lakossági aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy a helyiek támogatásával is megerősítsék a fejlesztések szükségességét. Amennyiben a kormány zöld utat ad, a munkálatok akár már novemberben elindulhatnak, így jövő nyárra megújulhatnak az érintett útszakaszok.