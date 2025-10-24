Kulcsi megemlékezés fáklyás felvonulással (videóval, képgalériával)

A megszokottnál ezúttal kevesebben gyülekeztek a polgármesteri hivatal előtt 18 óra előtt. A "rutinos" felvonulók szerint ennek az oka az, hogy a fáklyás felvonulás megkezdése előtt nem sokkal még szakadt az eső Kulcson. Persze így is jelentős számban jelentek meg a kulcsiak, hogy közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Azután hat órakor elindult a menet a Büszkeség ponthoz, ahol az ünnepséget tartották. Mikor odaértek a megemlékezők, már éget a máglya, amit tovább tüzeltek a felvonulók fáklyái.

A fáklyás felvonulás a Büszkeség pontig tartott Kulcson

Fotó: Agárdy Csaba

Fáklyás felvonulás a Büszkeség pontig

Az egybegyűlteket először Király-Dienes Annamária rendezvényszervező köszöntötte, majd a Himnusz eléneklése után Jobb Gyula polgámester mondott ünnepi beszédet. Többek között kiemelte, hogy a forradalom eszméi nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szólnak, a béke nemcak a háború hiánya, hanem az emberi együttélés és tisztelete is.

- Felelősök vagyunk a jövőért, a szabadságot meg kell őrizni, a fáklya lángja a jövő is - fejezte be beszédét Kulcs első embere.

Ezután a Kulcsi Fekete István Általános Iskola két 8.a osztályos tanulója, Németh-Nagy Nina és Balogh Ákos mondott el eg-egy verset. A felkészítő tanáruk Hegedűsné Zalányi Tímea volt. A versek után az önkormányzat nevében Jobb Gyula és Posch János képviselő, valamint Deák Ibolya alpolgármester a KUBAK részéről megkoszorúzták az 1956-os emlékművet, befejezésképpen az ünneplők a Szózatot énekelték el közösen.