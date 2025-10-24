október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1956 és a máglyagyújtás

2 órája

Kulcsi megemlékezés fáklyás felvonulással (videóval, képgalériával)

Címkék#Himnusz#fáklya#Fáklyás felvonulás#Jobb Gyula#Kulcs

A napokban minden az október 23. eseményekről szól. Egymást érték a megemlékezések. Nem volt ez másképp Kulcson sem, a hol fáklyás felvonulással ünnepeltek.

Agárdy Csaba
Kulcsi megemlékezés fáklyás felvonulással (videóval, képgalériával)

A fáklyás felvonulás résztvevői a polgármesteri hivatal előtt gyülekeztek

Fotó: Agárdy Csaba

A megszokottnál ezúttal kevesebben gyülekeztek a polgármesteri hivatal előtt 18 óra előtt. A "rutinos" felvonulók szerint ennek az oka az, hogy a fáklyás felvonulás megkezdése előtt nem sokkal még szakadt az eső Kulcson. Persze így is jelentős számban jelentek meg a kulcsiak, hogy közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Azután hat órakor elindult a menet a Büszkeség ponthoz, ahol az ünnepséget tartották. Mikor odaértek a megemlékezők, már éget a máglya, amit tovább tüzeltek a felvonulók fáklyái. 

fáklyás felvonulás
A fáklyás felvonulás a Büszkeség pontig tartott Kulcson
Fotó: Agárdy Csaba

Fáklyás felvonulás a Büszkeség pontig

Az egybegyűlteket először Király-Dienes Annamária rendezvényszervező köszöntötte, majd a Himnusz eléneklése után Jobb Gyula polgámester mondott ünnepi beszédet. Többek között kiemelte, hogy a forradalom eszméi nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szólnak, a béke nemcak a háború hiánya, hanem az emberi együttélés és tisztelete is.

- Felelősök vagyunk a jövőért, a szabadságot meg kell őrizni, a fáklya lángja a jövő is - fejezte be beszédét Kulcs első embere.

Ezután a Kulcsi Fekete István Általános Iskola két 8.a osztályos tanulója, Németh-Nagy Nina és Balogh Ákos mondott el eg-egy verset. A felkészítő tanáruk Hegedűsné Zalányi Tímea volt. A versek után az önkormányzat nevében Jobb Gyula és Posch János képviselő, valamint Deák Ibolya alpolgármester a KUBAK részéről megkoszorúzták az 1956-os emlékművet, befejezésképpen az ünneplők a Szózatot énekelték el közösen.

Kulcson felvonultak, máglyát gyújtottak, verseltek és koszorúztak

Fotók: Agárdy Csaba

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu