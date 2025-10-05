október 5., vasárnap

Fa szappan

1 órája

Búcsúzunk egy illattól, ami 70 éven át velünk volt!

Címkék#Henkel#fa szappan#dezodor#tusfürdő#búcsú#bolt#márka

Az év elején adták el az utolsó készletet, így mára a Fa szappanok szinte teljesen eltűntek a boltokból.

Duol.hu

A Henkel bejelentette, hogy közel 70 év után végleg leállítja a híres Fa szappan gyártását. A klasszikus termék 1954 óta volt a piacon, népszerűsége világszerte – így Magyarországon is – jelentős volt. Az utolsó készletek az év elején kerültek értékesítésre, azóta gyakorlatilag eltűntek az üzletekből – írta társlapunk a haon.hu.

Fa szappan
Az üzletek polcairól végleg eltűnik a Fa szappan.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Fa szappan kikerül a kínálatból

A Fa szappant 1954-ben a Dreiring leányvállalat dobta piacra, neve a „fabulous soap” rövidítése. A termék sokak számára a nyugati világ szabadságának szimbólumává vált.
A döntés a Henkel stratégiai átalakításának része: a vállalat a gyorsabban növekvő kategóriákra, például a tusfürdőkre és dezodorokra összpontosít, ezért fontos kiemelni, hogy a Fa márka nem tűnik el teljesen.

Teljes cikk itt olvasható.

 

