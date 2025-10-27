Dunaújváros
1 órája
Ez a posta kedden zárva lesz a városban
Technikai okok miatt 2025. október 28-án, kedden zárva tart a Dunaújváros 2-es számú Postapartner, a Béke városrészben.
Képünk illusztráció
Fotó: Kallus György
A DVG Zrt. tájékoztatása szerint a szolgáltatás másnap, október 29-én, szerdán már a megszokott rendben folytatódik. A lakosok ez idő alatt a legközelebbi postán, a 1-es Postán(Dunaújváros, Dózsa György út 3.) tudják intézni ügyeiket.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre