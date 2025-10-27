Ez a posta kedden zárva lesz a városban

A DVG Zrt. tájékoztatása szerint a szolgáltatás másnap, október 29-én, szerdán már a megszokott rendben folytatódik. A lakosok ez idő alatt a legközelebbi postán, a 1-es Postán(Dunaújváros, Dózsa György út 3.) tudják intézni ügyeiket.

