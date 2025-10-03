Egy elismert étterem átmenetileg bezárta kapuit Fejér vármegyében!

Technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart Székesfehérvár egyik kedvelt belvárosi étterme, a Böllér Boutique. Az étterem átmeneti zárva tartása előtt sokan értetlenül állnak, hiszen nem olyan rég még afféle elismerés címén került a hírekbe – írta társlapunk a feol.hu.

A Böllér Boutique étterem jelenleg szünetelteti kínálatát, így nem érhetők el a megszokott ínyencségek.

Forrás: Turizmus.székesfehérvár.hu

Társlapunk alig egy hete számolt be arról, hogy a Gault&Millau étteremkalauz – amely szigorú szakmai kritériumok alapján, szakértők bevonásával értékeli a hazai vendéglátóhelyek egy részét – a Böllér Boutique-ot is vizsgálta, és kedvező véleménnyel írt róla.

Az elmúlt hónapokban több meghatározó étterem zárta be kapuit Fejér megyében

Márciusban a FEOL arról számolt be, hogy megszűnik a móri Öreg Prés Étterem; Volenter István és csapata közösségi oldalukon búcsúztak vendégeiktől és támogatóiktól. Pár hónappal később városunk egyik legismertebb étterme, a Corso, jelentette be bezárását. Júliusban pedig társlapunk tudósított arról, hogy két és fél év működés után lehúzta a rolót a Michelin által is ajánlott Füge étterem.

