Vendéglátás

Egy elismert étterem átmenetileg bezárta kapuit Fejér vármegyében!

Szünetet tart Székesfehérvár egyik ismert vendéglátóhelye. Az étterem közösségi oldalán közölte a határozatlan ideig tartó zárva tartást.

Duol.hu

Technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart Székesfehérvár egyik kedvelt belvárosi étterme, a Böllér Boutique. Az étterem átmeneti zárva tartása előtt sokan értetlenül állnak, hiszen nem olyan rég még afféle elismerés címén került a hírekbe – írta társlapunk a feol.hu.

étterem
A Böllér Boutique étterem jelenleg szünetelteti kínálatát, így nem érhetők el a megszokott ínyencségek.
Forrás: Turizmus.székesfehérvár.hu

Társlapunk alig egy hete számolt be arról, hogy a Gault&Millau étteremkalauz – amely szigorú szakmai kritériumok alapján, szakértők bevonásával értékeli a hazai vendéglátóhelyek egy részét – a Böllér Boutique-ot is vizsgálta, és kedvező véleménnyel írt róla.

Az elmúlt hónapokban több meghatározó étterem zárta be kapuit Fejér megyében

Márciusban a FEOL arról számolt be, hogy megszűnik a móri Öreg Prés Étterem; Volenter István és csapata közösségi oldalukon búcsúztak vendégeiktől és támogatóiktól. Pár hónappal később városunk egyik legismertebb étterme, a Corso, jelentette be bezárását. Júliusban pedig társlapunk tudósított arról, hogy két és fél év működés után lehúzta a rolót a Michelin által is ajánlott Füge étterem.

Teljes cikk itt olvasható.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
