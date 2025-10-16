58 perce
Nem érdemes még maradék ételek után kutatni
Fantasztikus sikere van az új helynek Dunaújvárosban. Nem győzi az étterem a vásárlók rohamát.
Közösségi oldalon láttuk, hogy turkálók környékezték meg a nemrégiben nyitott étterem hulladéktárolóját. Mint kiderült, már a nyitás előtt megjelentek valami értékelhető után kutatva. Érdeklődésünkre az étterem tulajdonosa elmondta, nem új keletű a dolog, de ettől még ők gőzerővel dolgoznak és alig győzik a munkát. Bővített létszámmal állják a vásárlói igényeket – tudtuk meg a nyitás utáni héten az étterem tulajdonosától.
Jól megy a Nana’s étteremnek
Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében - ezzel a címmel írtuk az új étterem nyitásáról szóló tudósításunkat a közelmúltban. Nem bezárt egy étterem, hanem kinyitott!
Színes gyerekprogramokkal várta az első vevőket a Nana’s Bisztró a Semmelweis utcában, ahol a nyitás alkalmából légvár, arcfestés, henna és nem utolsó sorban remek ételek álltak az érdeklődők rendelkezésére. A délutánra ígért MistyChristy koncertet sajnos az esőre álló idő miatt elmaradt, de ettől még sikeres volt az étteremnyitás. A vendéglátásról, tervekről kérdeztük a nyitás előtti pillanatokban az étterem vezetőjét Mikus Edvárdot, aki számos tervről tájékoztatta lapunkat.
Természetesen ilyenkor arra is kíváncsiak lehetnek az olvasók, miként alakult az étterem sorsa a kezdeti lépések után? Nos, örömmel jelenthetjük jól!
– Fantasztikus sikere van az étteremnek, Úgy is mondhatjuk brutális – mondta lapunknak az első hét utáni tapasztalatokról Mikus Edvárd.
Nem győzzük az igényeket kielégíteni! Tehát többszöröse az eleinte reméltnek.
– Szinte minden nap emeljük a mennyiséget és így sem lehet bírni. Természetesen ez együtt jár a csapatlétszám bővülésével, így most már hatan vagyunk az ebédelés idején. A helyzet öröm és gond is egyben.
Minden elfogy, amit megfőztek!
– A közösségi oldalt követve úgy látszik, mint ha a turkálók is megjelentek volna az étterem környezetében. Remélhetnek kimaradt ételeket?
– Sajnos ez már a nyitás előtt jellemző volt, amikor a törmelékeket kihelyeztük és széttúrták a rendben becsomagolt hulladékot. Azóta jobban figyelünk a ketrec bezárására.
– Tervezik egyébként a maradékok szétosztását?
– Az az igazság, hogy mindenünk elfogy. Amennyiben így folytatódik, akkor tényleg bővíteni kell a területet.
Ahogy hallottuk, nem érdemes egyelőre maradék ételek, vagy más után kutatni. Minden elfogy, amit megfőznek.
