Nem érdemes még maradék ételek után kutatni

Közösségi oldalon láttuk, hogy turkálók környékezték meg a nemrégiben nyitott étterem hulladéktárolóját. Mint kiderült, már a nyitás előtt megjelentek valami értékelhető után kutatva. Érdeklődésünkre az étterem tulajdonosa elmondta, nem új keletű a dolog, de ettől még ők gőzerővel dolgoznak és alig győzik a munkát. Bővített létszámmal állják a vásárlói igényeket – tudtuk meg a nyitás utáni héten az étterem tulajdonosától.

A Nana's Bisztró étterem kibővített csapattal áll a vásáróli igények elé

Fotó: Horváth László -duol.hu

Jól megy a Nana’s étteremnek

Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében - ezzel a címmel írtuk az új étterem nyitásáról szóló tudósításunkat a közelmúltban. Nem bezárt egy étterem, hanem kinyitott!

Színes gyerekprogramokkal várta az első vevőket a Nana’s Bisztró a Semmelweis utcában, ahol a nyitás alkalmából légvár, arcfestés, henna és nem utolsó sorban remek ételek álltak az érdeklődők rendelkezésére. A délutánra ígért MistyChristy koncertet sajnos az esőre álló idő miatt elmaradt, de ettől még sikeres volt az étteremnyitás. A vendéglátásról, tervekről kérdeztük a nyitás előtti pillanatokban az étterem vezetőjét Mikus Edvárdot, aki számos tervről tájékoztatta lapunkat.

Sokan keresik fel a pár napja nyitott éttermet

Foto: Horváth László -duol.hu

Természetesen ilyenkor arra is kíváncsiak lehetnek az olvasók, miként alakult az étterem sorsa a kezdeti lépések után? Nos, örömmel jelenthetjük jól!

– Fantasztikus sikere van az étteremnek, Úgy is mondhatjuk brutális – mondta lapunknak az első hét utáni tapasztalatokról Mikus Edvárd.

Nem győzzük az igényeket kielégíteni! Tehát többszöröse az eleinte reméltnek.

– Szinte minden nap emeljük a mennyiséget és így sem lehet bírni. Természetesen ez együtt jár a csapatlétszám bővülésével, így most már hatan vagyunk az ebédelés idején. A helyzet öröm és gond is egyben.

Minden elfogy, amit megfőztek!

– A közösségi oldalt követve úgy látszik, mint ha a turkálók is megjelentek volna az étterem környezetében. Remélhetnek kimaradt ételeket?

– Sajnos ez már a nyitás előtt jellemző volt, amikor a törmelékeket kihelyeztük és széttúrták a rendben becsomagolt hulladékot. Azóta jobban figyelünk a ketrec bezárására.