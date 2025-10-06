1 órája
Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében (képgalériával)
Olyan ritka történetnek lehettünk tanúi október 29-én, vasárnap délelőtt, hogy szinte el sem akarja hinni az ember. Nem bezárt egy étterem, hanem kinyitott!
Színes gyerekprogramokkal várta az első vevőket a Nana’s Bisztró a Semmelweis utcában, ahol a nyitás alkalmából légvár, arcfestés, henna és nem utolsó sorban remek ételek álltak az érdeklődők rendelkezésére. A délutánra ígért MistyChristy koncertet sajnos az esőre álló idő miatt elmaradt, de ettől még sikeres volt az étteremnyitás.
Étterem nyílott, fiatalos lendülettel
Máshol bezárnak, itt kinyitnak a vendéglátó egységek! A vendéglátásról, tervekről kérdeztük a Nana's Bisztró vezetőjét Mikus Edvárdot.
– Kuriózum a mai világban, hogy valaki ekkora fába vágja a fejszéjét. Szerencsére ebből a kuriózumból most jut a Dunaújváros és környékének is. Van egy halom fiatal melletted. Akkor ez egy lendületes és fiatalos történet lesz?
– Így van, legalábbis nagyon reméljük. Az az igazság, ahogy a kommentek is jönnek, a mai világban bármibe is belevág az ember azért az nagy rizikó. Teljesen mindegy miről beszélünk. Például ha egy sima alkalmazotti pozíciót nézek, az is kétséges, hogy megmarad-e a munkahelyed? Ennek ellenére muszáj előretekinteni. Kisgyerekkorom óta ezzel foglalkozom, illetve ebben élek a vendéglátásban. A szüleim anno vitték a Pintes Pincét, tehát nem ismeretlen a szakma. Van mögöttünk múlt is már, hiszen járunk országban sokfelé. Csinálunk fesztiválokat és egyre több cég ismer meg minket, ezért is mertem ezt meglépni, hogy akkor legyen egy bázis.
– Tervek?
– Nagyon családias a hangulat. Hétfőtől-péntekig leszünk nyitva 10.30-tól 14 óráig plusz kiszállítás. Amennyiben bejönnek a számításaink, akkor ezt a nagy teraszt érdemes lesz beépíteni a téli használat érdekében. Ezek a jövő tervei.
– Hol tart a jelen?
– Az ebédidőre próbálunk koncentrálni, de ezt a menüvel nagyon különlegesen. Háromféle menü közül lehet választani. A egyik a Biznisz menü, ami különleges alapanyagokból készül. Lesz egy Nagymama menü, ami a helyről kapta a nevét (Nana’s). Szeretnénk azt az ízvilágot elkapni, amit akkor érzünk, amikor elmegyünk anyukánkhoz, vagy a nagymamához. Ebbe majd teszünk egy kis csavart a 2025-ös időket megmutatva, de azért ízekben hozza, amit kell. Harmadikként a mostani divatot követve egy kalóriaszegény menü zárja a kínálatot. Azonban itt is elrugaszkodunk a rizs-csirke párostól. Például fogas filé, csicseriborsó saláta, sült céklasaláta és társaira gondoltunk.
– Akkor az is megtalálhatja a számítását, akinek az étkezés eltér az általánostól?
– Kvázi mindenki. Aki a különlegesebbet szereti, aki vigyáz a vonalaira, vagy éppen aki nagyon szereti a házias ízeket, a minőségi alapanyagokat és a bőséges dolgokat.
– Mekkora vásárlóerőt tudtok kiszolgálni?
– A hely méretétől függetlenül szinte bármekkorát. Szoktunk ellátni nagyobb létszámot, akár 5-6 száz főt. A korszerű berendezéseinkkel ez nem akadály.
– Családi, baráti rendezvények is jöhetnek?
– Ebben vagyunk a legjobbak! A nagy céges rendezvényekhez van egy kitelepülő büfés kocsink és ezzel is szoktunk menni. Természetesen itt helyileg is megoldjuk a feladatot. A múltból való ismeretségemmel, a jelenlegi segítségeimmel, valamint a hamarosan kezdő kollégákkal nem lesz probléma. Sikerült a környék legjobbjait összeverbuválni – hallottuk a nyitás előtti pillanatokban.
Új étterem nyílott DunaújvárosbanFotók: Horváth László
A Nana’s Bisztró tehát készen áll a vendégek fogadására. Ahogy írtuk a felvezetőben Fiatalos étterem a város szívében. Már csak az a kérdés, a vasárnap megnyílt étkezési lehetőség betalál-e a közönség szívébe? A kapunyitás pillanatait látva van rá esély