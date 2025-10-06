október 6., hétfő

Nana’s Bisztró

1 órája

Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében (képgalériával)

Címkék#vendéglátás#Dunaújváros#étterem

Olyan ritka történetnek lehettünk tanúi október 29-én, vasárnap délelőtt, hogy szinte el sem akarja hinni az ember. Nem bezárt egy étterem, hanem kinyitott!

Horváth László

Színes gyerekprogramokkal várta az első vevőket a Nana’s Bisztró a Semmelweis utcában, ahol a nyitás alkalmából légvár, arcfestés, henna és nem utolsó sorban remek ételek álltak az érdeklődők rendelkezésére. A délutánra ígért MistyChristy koncertet sajnos az esőre álló idő miatt elmaradt, de ettől még sikeres volt az étteremnyitás. 

étterem
Szabados Gábor szakács, Mikus Edvárd az étterem veetője és Szilágyi Dávid felszolgáló a megynyitó pillanatában. Személyük garancia a remek ételekhez.
Foto: Horváth László - duol.hu

Étterem nyílott, fiatalos lendülettel

Máshol bezárnak, itt kinyitnak a vendéglátó egységek! A vendéglátásról, tervekről kérdeztük a Nana's Bisztró vezetőjét Mikus Edvárdot.

– Kuriózum a mai világban, hogy valaki ekkora fába vágja a fejszéjét. Szerencsére ebből a kuriózumból most jut a Dunaújváros és környékének is. Van egy halom fiatal melletted. Akkor ez egy lendületes és fiatalos történet lesz?
– Így van, legalábbis nagyon reméljük. Az az igazság, ahogy a kommentek is jönnek, a mai világban bármibe is belevág az ember azért az nagy rizikó. Teljesen mindegy miről beszélünk. Például ha egy sima alkalmazotti pozíciót nézek, az is kétséges, hogy megmarad-e a munkahelyed? Ennek ellenére muszáj előretekinteni. Kisgyerekkorom óta ezzel foglalkozom, illetve ebben élek a vendéglátásban. A szüleim anno vitték a Pintes Pincét, tehát nem ismeretlen a szakma. Van mögöttünk múlt is már, hiszen járunk országban sokfelé. Csinálunk fesztiválokat és egyre több cég ismer meg minket, ezért is mertem ezt meglépni, hogy akkor legyen egy bázis.

– Tervek?
– Nagyon családias a hangulat. Hétfőtől-péntekig leszünk nyitva 10.30-tól 14 óráig plusz kiszállítás. Amennyiben bejönnek a számításaink, akkor ezt a nagy teraszt érdemes lesz beépíteni a téli használat érdekében. Ezek a jövő tervei.

étterem
Családosok i smegtalálhatják számításaikat az új étteremben
Foto: Horváth László - duol.hu

– Hol tart a jelen?
– Az ebédidőre próbálunk koncentrálni, de ezt a menüvel nagyon különlegesen. Háromféle menü közül lehet választani. A egyik a Biznisz menü, ami különleges alapanyagokból készül. Lesz egy Nagymama menü, ami a helyről kapta a nevét (Nana’s). Szeretnénk azt az ízvilágot elkapni, amit akkor érzünk, amikor elmegyünk anyukánkhoz, vagy a nagymamához. Ebbe majd teszünk egy kis csavart a 2025-ös időket megmutatva, de azért ízekben hozza, amit kell. Harmadikként a mostani divatot követve egy kalóriaszegény menü zárja a kínálatot. Azonban itt is elrugaszkodunk a rizs-csirke párostól. Például fogas filé, csicseriborsó saláta, sült céklasaláta és társaira gondoltunk.

– Akkor az is megtalálhatja a számítását, akinek az étkezés eltér az általánostól?
– Kvázi mindenki. Aki a különlegesebbet szereti, aki vigyáz a vonalaira, vagy éppen aki nagyon szereti a házias ízeket, a minőségi alapanyagokat és a bőséges dolgokat.

– Mekkora vásárlóerőt tudtok kiszolgálni?
– A hely méretétől függetlenül szinte bármekkorát. Szoktunk ellátni nagyobb létszámot, akár 5-6 száz főt. A korszerű berendezéseinkkel ez nem akadály.

– Családi, baráti rendezvények is jöhetnek?
– Ebben vagyunk a legjobbak! A nagy céges rendezvényekhez van egy kitelepülő büfés kocsink és ezzel is szoktunk menni. Természetesen itt helyileg is megoldjuk a feladatot. A múltból való ismeretségemmel, a jelenlegi segítségeimmel, valamint a hamarosan kezdő kollégákkal nem lesz probléma. Sikerült a környék legjobbjait összeverbuválni – hallottuk a nyitás előtti pillanatokban.

Új étterem nyílott Dunaújvárosban

Fotók: Horváth László

A Nana’s Bisztró tehát készen áll a vendégek fogadására. Ahogy írtuk a felvezetőben Fiatalos étterem a város szívében. Már csak az a kérdés, a vasárnap megnyílt étkezési lehetőség betalál-e a közönség szívébe? A kapunyitás pillanatait látva van rá esély

 

