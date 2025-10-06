Dunaújvárosi csoda - Fiatalos étterem nyílott a város szívében (képgalériával)

Színes gyerekprogramokkal várta az első vevőket a Nana’s Bisztró a Semmelweis utcában, ahol a nyitás alkalmából légvár, arcfestés, henna és nem utolsó sorban remek ételek álltak az érdeklődők rendelkezésére. A délutánra ígért MistyChristy koncertet sajnos az esőre álló idő miatt elmaradt, de ettől még sikeres volt az étteremnyitás.

Szabados Gábor szakács, Mikus Edvárd az étterem veetője és Szilágyi Dávid felszolgáló a megynyitó pillanatában. Személyük garancia a remek ételekhez.

Foto: Horváth László - duol.hu

Étterem nyílott, fiatalos lendülettel

Máshol bezárnak, itt kinyitnak a vendéglátó egységek! A vendéglátásról, tervekről kérdeztük a Nana's Bisztró vezetőjét Mikus Edvárdot.

– Kuriózum a mai világban, hogy valaki ekkora fába vágja a fejszéjét. Szerencsére ebből a kuriózumból most jut a Dunaújváros és környékének is. Van egy halom fiatal melletted. Akkor ez egy lendületes és fiatalos történet lesz?

– Így van, legalábbis nagyon reméljük. Az az igazság, ahogy a kommentek is jönnek, a mai világban bármibe is belevág az ember azért az nagy rizikó. Teljesen mindegy miről beszélünk. Például ha egy sima alkalmazotti pozíciót nézek, az is kétséges, hogy megmarad-e a munkahelyed? Ennek ellenére muszáj előretekinteni. Kisgyerekkorom óta ezzel foglalkozom, illetve ebben élek a vendéglátásban. A szüleim anno vitték a Pintes Pincét, tehát nem ismeretlen a szakma. Van mögöttünk múlt is már, hiszen járunk országban sokfelé. Csinálunk fesztiválokat és egyre több cég ismer meg minket, ezért is mertem ezt meglépni, hogy akkor legyen egy bázis.

– Tervek?

– Nagyon családias a hangulat. Hétfőtől-péntekig leszünk nyitva 10.30-tól 14 óráig plusz kiszállítás. Amennyiben bejönnek a számításaink, akkor ezt a nagy teraszt érdemes lesz beépíteni a téli használat érdekében. Ezek a jövő tervei.

Családosok i smegtalálhatják számításaikat az új étteremben

Foto: Horváth László - duol.hu

– Hol tart a jelen?

– Az ebédidőre próbálunk koncentrálni, de ezt a menüvel nagyon különlegesen. Háromféle menü közül lehet választani. A egyik a Biznisz menü, ami különleges alapanyagokból készül. Lesz egy Nagymama menü, ami a helyről kapta a nevét (Nana’s). Szeretnénk azt az ízvilágot elkapni, amit akkor érzünk, amikor elmegyünk anyukánkhoz, vagy a nagymamához. Ebbe majd teszünk egy kis csavart a 2025-ös időket megmutatva, de azért ízekben hozza, amit kell. Harmadikként a mostani divatot követve egy kalóriaszegény menü zárja a kínálatot. Azonban itt is elrugaszkodunk a rizs-csirke párostól. Például fogas filé, csicseriborsó saláta, sült céklasaláta és társaira gondoltunk.