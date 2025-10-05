október 5., vasárnap

A természet szolgálatában

2 órája

Zöld technológia testközelből – a dunaújvárosi szennyvíztisztító is csatlakozik az Erőművek Éjszakájához

Duol.hu
Szakmák, amik a jövőt formálják

Forrás: MEKH

Október 17-én ismét megnyílnak az ország legizgalmasabb energiatermelő és közműszolgáltató létesítményei: jön a hatodik Erőművek Éjszakája, ahol ezúttal Dunaújváros is új helyszínként csatlakozik a programhoz.

Erőművek Éjszakája
Kívülről szürke telep, belül a jövő technológiája – Erőművek Éjszakája Dunaújvárosban is
Fotó: Dutkay Peter / Forrás: MEKH

Erőművek Éjszakája: Láthatatlan munka, látható eredmény

A városban a Mezőföldvíz Kft. szennyvíztisztító telepe várja az érdeklődőket, akik egy vezetett bejáráson követhetik végig, hogyan tisztul meg a szennyvíz, mielőtt visszakerül a természetbe. A látogatók megismerhetik a korszerű technológiákat, amelyek nemcsak a környezetet óvják, hanem a vízbázisok védelmét is szolgálják – így biztosítva Dunaújváros és térsége fenntartható jövőjét.

Fejér vármegyében rajtuk kívül két székesfehérvári helyszín is megnyitja kapuit: a Széphő Zrt. Király sori fűtőerőművében és a Bakony utcai fűtőerőműben a városi hőtermelés és távfűtés működésébe nyerhetnek bepillantást az érdeklődők.

Az Erőművek Éjszakája a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szervezésében valósul meg, és idén több mint 80 helyszínen várja a látogatókat országszerte. Az esemény célja, hogy megmutassa, miként működik a városi élet „láthatatlan háttere” – az energia, a hő és a vízszolgáltatás.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet október 1-jétől lehet megtenni az www.eromuvekejszakaja.hu/eromuvek/ oldalon. Érdemes sietni, mert a helyek gyorsan betelnek.
További érdekességek és videós kedvcsinálók a MEKH Facebook-oldalán.

Az eseményt idén is Gyetván Csaba műsorkészítő népszerűsíti, aki több helyszínt, köztük a dunaújvárosi telepet is bemutatja követőinek.

Kapcsolódó program:

Ugyanezen a napon rendezik meg a Távhőszolgáltatás Napját is, amelyhez az ország számos távhőtermelője és -szolgáltatója csatlakozik üzembejárásokkal és közösségi programokkal. Részletek a tavho.org/rendezvenyeink/tavhoszolgaltatas-napja oldalon.

 

