Ercsi katonái – arcok egy eltűnt laktanya emlékezetéből

Címkék#ercsi#helyőrség#laktanya

Az ercsi laktanya közel fél évszázadon át volt a magyar katonai történelem egyik meghatározó helyszíne. Falai között hidászok, híradósok, műszaki katonák és sorkatonák szolgáltak – ezrek, akik eltérő korszakokban, de ugyanazzal a kötelességtudattal viselték az egyenruhát. Az ercsi katonák most képeken köszönnek vissza.

Duol.hu

Ercsi katonák - különleges összeállítást láthatnak nálunk egy olyan katonai helyőrségről, amely fél évszázadon át formálta ezrek életét Magyarországon.

Ercsi katonák
Ercsi katonák takarítás közben
Forrás: Katona voltam Magyarországon🇭🇺

Sóhajok hídja – a laktanya jelképe

A laktanya két részét a 6-os főút vágta ketté. A katonák egy gyalogos felüljárón közlekedtek a két objektum között. Ezt a hidat ők maguk nevezték el „Sóhajok hídjának”. Nem hivatalosan, de találóan: aki ezen áthaladt, a szabadság szelét érezhette a 6-os út felett. Ez a híd mára eltűnt.

Egy korszak lezárása

1999. február 28-án a laktanya hivatalosan megszűnt. Magyarországon 2004. november 3-án leszereltek az utolsó sorkatonák – és ezzel véget ért az a korszak, amelynek az ercsi helyőrség is szimbóluma volt.

Az épületek azóta elhallgattak. A Sóhajok hídja már nincs. De azok, akik itt szolgáltak, tovább őrzik mindazt, amit ez a hely jelentett: fegyelem, bajtársiasság, fiatalság, kihívás és büszkeség.

Képeken az ercsi katonák

Ezek az arcok nem a hadsereg hivatalos arculatát mutatják, hanem az emberi valóságot: azokat, akik a laktanya ritmusához igazították az életüket – parancsszóra keltek, meneteltek, hídra léptek, rádiót kapcsoltak, őrt álltak, vagy éppen takarítottak. A képek forrás: Katona voltam MagyarországonHU.

Ercsi katonái

Fotók: Katona voltam Magyarországon🇭🇺

Ha rendelkezik fotóval a katonai szolgálata idejéből, kérjük, küldje el nekünk a hozzá kapcsolódó történetével együtt a [email protected] email címre.

 

