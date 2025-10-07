1 órája
A Centrum diákjai világgá mentek tanulni
Alig kezdődött el a tanév, de a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 55 tanulója és 8 oktatója Erasmus+ projekt keretében már elutazott három országba. Az Erasmus+ program az év fő kulcsszava a centrum életében, hiszen a résztvevők nemcsak szakmai tapasztalatot, hanem életre szóló élményeket is gyűjtenek azzal, hogy külföldre utazhatnak.
A program keretében a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai és pedagógusai már Spanyolországban, Csehországban és Cipruson gyarapítják tudásukat. A rudasos tanulók Cordobában és Mallorcán ismerkednek a spanyol kultúrával, a lórisos ápolók a mindennapi gondoskodás szépségeit tanulják Santa Margalidán, a dunaferres fiatalok pedig Prágában fedezik fel szakmájukban rejlő lehetőségeket. Közben az oktatók szintén az Erasmus + program révén szakmai látogatásokon vesznek részt, tapasztalatot cserélnek és új módszereket hoznak haza.
Az Erasmus+ program ereje
- Az Erasmus+ nem egyszerű tanulmányút: a résztvevők idegen nyelvi készségei fejlődnek, új szakmai módszerekkel találkoznak, és olyan kapcsolatrendszert építhetnek, amely a jövőben is segíti őket.
- A programban való részvétel a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hosszú távú céljait is erősíti: a nemzetközi oktatási szereplővé válást, az inkluzív közösségek kialakítását és a digitális stratégia fejlesztését.
Érdekességek a projektről
A centrum minden iskolájának pályázati projektje elnyerte a támogatást. Így a programba valamennyi tagintézmény bekapcsolódhatott – a Hild József Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium, a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola, valamint a Szabolcs Vezér Technikum tanulói és oktatói is.
Erasmus + : Szeretettel a világ felé
A Lorántffy középiskola tanulói szakmai gyakorlaton vesznek részt házigondozásban, nappali foglalkoztatásban vagy éppen különböző technikai területeken.
Nyelvi korlátok ide vagy oda, a gondoskodás és az elkötelezettség mindenütt közös nyelv.
A mallorcai tapasztalatokat például az Idősek Világnapján élték át a tanulók, amikor a helyiek mindennapjait tették szebbé. A
pedagógusok sem maradnak élmények és tapasztalatok nélkül. Marczona Tamás igazgató és Horog Zoltán mallorcai szakmai útjuk egyik napjáról az alábbi élményeket osztották meg: „Nagyszerű segítőnk, Magdalena két szakmai látogatást szervezett számunkra a mai napra. Először egy fodrász akadémián jártunk, ami egy magántulajdonú képzőhely fodrász tanulók számára. Itt az üzletvezetőtől részletes tájékoztatást kaptunk a spanyolországi fodrász szakképzés felépítéséről , követelményrendszeréről és a lehetséges tanulóutakról. Ezután egy fodrászszalonba látogattunk el, ahol az Erasmus+ program keretében fodrász tanulók tölthetnek szakmai gyakorlatot. Részletes tájékoztatást kaptunk arról, hogy kiknek, milyen létszámban érdemes jelentkezni ezekre a programokra, és milyen tevékenységek várnak a vállalkozó kedvű diákokra. A kapott információk alapján már tervezhetjük a jövőben megvalósítandó Erasmus+ mobilitásunkat a szépész ágazaton.
A Rudas két oktatója Árgyelán Dominika és Kecskeméti Andrea arról számoltak be hogy a többi között egy spanyol iskolában jártak, ahol a spanyol oktatási rendszerrel ismerkedtek meg, és a fogadó kollégákkal találkozhattak. Már ebből a néhány élményből is jól látható, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum így nemcsak szakmai, hanem emberi tapasztalatokkal is gazdagítja diákjait.
A cél világos: egyre több tanuló előtt nyíljon ki a világ – tanulni, tapasztalni és fejlődni határok nélkül.