A Centrum diákjai világgá mentek tanulni

A program keretében a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai és pedagógusai már Spanyolországban, Csehországban és Cipruson gyarapítják tudásukat. A rudasos tanulók Cordobában és Mallorcán ismerkednek a spanyol kultúrával, a lórisos ápolók a mindennapi gondoskodás szépségeit tanulják Santa Margalidán, a dunaferres fiatalok pedig Prágában fedezik fel szakmájukban rejlő lehetőségeket. Közben az oktatók szintén az Erasmus + program révén szakmai látogatásokon vesznek részt, tapasztalatot cserélnek és új módszereket hoznak haza.

Az Erasmus+ program ereje

Az Erasmus+ nem egyszerű tanulmányút: a résztvevők idegen nyelvi készségei fejlődnek, új szakmai módszerekkel találkoznak, és olyan kapcsolatrendszert építhetnek, amely a jövőben is segíti őket.

A programban való részvétel a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum hosszú távú céljait is erősíti: a nemzetközi oktatási szereplővé válást, az inkluzív közösségek kialakítását és a digitális stratégia fejlesztését.



Érdekességek a projektről

A centrum minden iskolájának pályázati projektje elnyerte a támogatást. Így a programba valamennyi tagintézmény bekapcsolódhatott – a Hild József Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium, a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola, valamint a Szabolcs Vezér Technikum tanulói és oktatói is.

Erasmus + : Szeretettel a világ felé

A Lorántffy középiskola tanulói szakmai gyakorlaton vesznek részt házigondozásban, nappali foglalkoztatásban vagy éppen különböző technikai területeken.

Nyelvi korlátok ide vagy oda, a gondoskodás és az elkötelezettség mindenütt közös nyelv.

A mallorcai tapasztalatokat például az Idősek Világnapján élték át a tanulók, amikor a helyiek mindennapjait tették szebbé. A

pedagógusok sem maradnak élmények és tapasztalatok nélkül. Marczona Tamás igazgató és Horog Zoltán mallorcai szakmai útjuk egyik napjáról az alábbi élményeket osztották meg: „Nagyszerű segítőnk, Magdalena két szakmai látogatást szervezett számunkra a mai napra. Először egy fodrász akadémián jártunk, ami egy magántulajdonú képzőhely fodrász tanulók számára. Itt az üzletvezetőtől részletes tájékoztatást kaptunk a spanyolországi fodrász szakképzés felépítéséről , követelményrendszeréről és a lehetséges tanulóutakról. Ezután egy fodrászszalonba látogattunk el, ahol az Erasmus+ program keretében fodrász tanulók tölthetnek szakmai gyakorlatot. Részletes tájékoztatást kaptunk arról, hogy kiknek, milyen létszámban érdemes jelentkezni ezekre a programokra, és milyen tevékenységek várnak a vállalkozó kedvű diákokra. ‍ A kapott információk alapján már tervezhetjük a jövőben megvalósítandó Erasmus+ mobilitásunkat a szépész ágazaton.