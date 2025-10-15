október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új lehetőség a szakképzésben

59 perce

A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval

Címkék#szakképzési rendszer#Erasmus +#Marczona Tamás#Lorántffy#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

A Dunaújvárosi Lorántffy középiskola diákjainak az erasmusos csoportja már haza érkezett. Az elmúlt két hetet Mallorcán töltötték. Ott tanultak, dolgoztak azaz tapasztalatot és tudást szereztek. Igazolásai annak, hogy az Erasmus+ program új dimenziókat nyitott meg a szakképzésben.

Fekete Györgyi

Az előzmények között már korábban megírtuk, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum minden iskolája az idén sikeresen pályázott az Erasmus+ programra, amelynek keretében több mint ötven diák és nyolc oktató utazhatott külföldre szakmai gyakorlatra. A Lorántffy Zsuzsanna Technikum tanulói Mallorcán, Spanyolországban gyarapították tudásukat – nemcsak szakmai, hanem kulturális téren is. Az Erasmus+ program a centrum életében kulcsszerepet tölt be, hiszen a nemzetközi tapasztalatok hosszú távon is formálják a diákok szemléletét, és ezt Marczona Tamás igazgató úr is megerősítette. 

Erasmus+
Erasmus+:  Tudés, élmény, kaland, kirándulás  Forrás: facebook/Lorántffy

Erasmus+ program: új szemlélet az idősellátásban

Marczona Tamás igazgató személyesen is ellátogatott Mallorcára, ahol nemcsak a tanulókat, hanem a fogadó intézményeket is megismerhette. „Ez nem nyaralás volt, hanem munka” – hangsúlyozta. A látogatás célja a külső kapcsolatépítés és a jövőbeni együttműködések előkészítése volt. A Lorántffy egészségügyi tanulói most a szociális szférában, idősellátó intézményekben dolgoztak. A fiatalok betekintést nyerhettek a spanyolországi idősellátásba. Marczona Tamás  igazgató is megtapasztalta, hogy a spanyol modell egészen más, mint a magyarországi. 

Erasmus+
Amit az Erasmus + programban megtapasztalhattak: Az időseket nem szakítják ki a családból, de napközben teljes felügyeletet és ellátástbiztosítanak nekik Fotó:DSzC

– Ott természetes, hogy az időseket nem szakítják ki a családjukból – mondja Marczona Tamás.– A napközbeni ellátás náluk azt jelenti, hogy reggeltől estig mindenről gondoskodnak. Így  az étkezés, tisztálkodás, foglalkoztatás, mozgásterápia –, de este az idősek hazatérnek a családjukhoz. Látni, ahogy mosolyognak, ahogy újra közösségbe kerülnek, nagyon inspiráló volt. 

A Lorántffy tanulói élményeket és tapasztalatot szerezhettek Fotó:DSzC

 A tanulók is lelkesen fogadták a lehetőséget, csillogó szemmel meséltek élményeikről, még akkor is, ha a nyelvi akadályokat kézzel-lábbal kellett áthidalni. Az Erasmus + programba ugyan döntően olyan tanulók vehettek részt, akik jól beszéltek angolul, viszont a spanyol nyelvet nem ismerték. De ez sem jelentett akadályt, hogy megértsék és megértessék magukat.

 Marczona Tamás igazgató tapasztalatairól beszél:

Fodrászok és kozmetikusok is készülnek a külföldi gyakorlatra

A szakmai tapasztalatszerzés még egy fontos elemmel gazdagodott. A Lorántffyban a fodrász-kozmetikus ágazat a legnépszerűbb, és bár idén még nem utaztak ki, de Marczona Tamás meggyőződött arról, hogy jövőre már ők is nyugodtan elmehetnek külföldi tapasztalatszerzésre. 

– Amiatt aggódtam, hogy a fodrász-kozmetikusaink munkájánál nagyon fontos a kommunikáció. Mivel a spanyol nyelven beszélnek az oktatók, így nem tudtam, hogy a nyelvi korlátokat hogyan tudjuk áthidalni. Most, hogy megtapasztaltam, hogyan végzik a gyakorlatot kint, eloszlott minden aggályom. Az alapgyakorlatokat babafejen végzik, és jobbára technikai fogásokat gyakorolnak” – mondta.

 Meggyőződtem arról, hogy a spanyol oktatási rendszer ugyan sokkal lazább, de mégis precíz, és mindemellett a kulturális különbségek új szemléletet adnak a tanulóknak.

Az igazgató szerint a külföldi szakmai gyakorlatok olyanok, mint régen az inasévek utáni vándorlás: tapasztalatot, tudást és nyitottságot adnak. „Nagyon remélem, hogy a gyerekek nem kicsit, hanem nagyon változnak, és amit kint tanultak, azt beépítik a magyarországi életükbe.”

Együtt... 

A Lorántffy Facebook-oldalán is látható a lelkesedés

A technikum közösségi oldalán rendszeresen megosztották a tanulók élményeit, fotókat és beszámolókat a mallorcai mindennapokról. Az Erasmus+ program minden részt vevő dunaújvárosi diák számára nemcsak szakmai, hanem érzelmi hatással is van– a tanulók új közösségekbe kerülnek, új kultúrákat ismernek meg, és önállóbbá válnak.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum célja, hogy minden tanuló és oktató nemzetközi tapasztalatokat szerezzen. A Lorántffy vezetése jövőre is pályázni kíván, és már készülnek arra, hogy a fodrászokat is kiküldjék. Az Erasmus+ program tehát nemcsak kaput nyit Európára, hanem új utakat is a jövő szakképzésében.

Akik többet szeretnének erről tudni, most október 17-én a Dunaújvárosi Szakképzés Napján reggel 9 és délután 4 órakor között a Dunaferr technikum villamostagozatának épületében az Erasmus + standján a tapasztalatokról és részletekről is érdeklődhet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu