A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval

Az előzmények között már korábban megírtuk, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum minden iskolája az idén sikeresen pályázott az Erasmus+ programra, amelynek keretében több mint ötven diák és nyolc oktató utazhatott külföldre szakmai gyakorlatra. A Lorántffy Zsuzsanna Technikum tanulói Mallorcán, Spanyolországban gyarapították tudásukat – nemcsak szakmai, hanem kulturális téren is. Az Erasmus+ program a centrum életében kulcsszerepet tölt be, hiszen a nemzetközi tapasztalatok hosszú távon is formálják a diákok szemléletét, és ezt Marczona Tamás igazgató úr is megerősítette.

Erasmus+: Tudés, élmény, kaland, kirándulás Forrás: facebook/Lorántffy

Erasmus+ program: új szemlélet az idősellátásban

Marczona Tamás igazgató személyesen is ellátogatott Mallorcára, ahol nemcsak a tanulókat, hanem a fogadó intézményeket is megismerhette. „Ez nem nyaralás volt, hanem munka” – hangsúlyozta. A látogatás célja a külső kapcsolatépítés és a jövőbeni együttműködések előkészítése volt. A Lorántffy egészségügyi tanulói most a szociális szférában, idősellátó intézményekben dolgoztak. A fiatalok betekintést nyerhettek a spanyolországi idősellátásba. Marczona Tamás igazgató is megtapasztalta, hogy a spanyol modell egészen más, mint a magyarországi.

Amit az Erasmus + programban megtapasztalhattak: Az időseket nem szakítják ki a családból, de napközben teljes felügyeletet és ellátástbiztosítanak nekik Fotó:DSzC

– Ott természetes, hogy az időseket nem szakítják ki a családjukból – mondja Marczona Tamás.– A napközbeni ellátás náluk azt jelenti, hogy reggeltől estig mindenről gondoskodnak. Így az étkezés, tisztálkodás, foglalkoztatás, mozgásterápia –, de este az idősek hazatérnek a családjukhoz. Látni, ahogy mosolyognak, ahogy újra közösségbe kerülnek, nagyon inspiráló volt.

A Lorántffy tanulói élményeket és tapasztalatot szerezhettek Fotó:DSzC

A tanulók is lelkesen fogadták a lehetőséget, csillogó szemmel meséltek élményeikről, még akkor is, ha a nyelvi akadályokat kézzel-lábbal kellett áthidalni. Az Erasmus + programba ugyan döntően olyan tanulók vehettek részt, akik jól beszéltek angolul, viszont a spanyol nyelvet nem ismerték. De ez sem jelentett akadályt, hogy megértsék és megértessék magukat.

Marczona Tamás igazgató tapasztalatairól beszél:

Fodrászok és kozmetikusok is készülnek a külföldi gyakorlatra

A szakmai tapasztalatszerzés még egy fontos elemmel gazdagodott. A Lorántffyban a fodrász-kozmetikus ágazat a legnépszerűbb, és bár idén még nem utaztak ki, de Marczona Tamás meggyőződött arról, hogy jövőre már ők is nyugodtan elmehetnek külföldi tapasztalatszerzésre.