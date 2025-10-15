37 perce
A gyerekek nemcsak szakmát tanulnak, hanem világot is látnak – videóval
A Dunaújvárosi Lorántffy középiskola diákjainak az erasmusos csoportja már haza érkezett. Az elmúlt két hetet Mallorcán töltötték. Ott tanultak, dolgoztak azaz tapasztalatot és tudást szereztek. Igazolásai annak, hogy az Erasmus+ program új dimenziókat nyitott meg a szakképzésben.
Az előzmények között már korábban megírtuk, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum minden iskolája az idén sikeresen pályázott az Erasmus+ programra, amelynek keretében több mint ötven diák és nyolc oktató utazhatott külföldre szakmai gyakorlatra. A Lorántffy Zsuzsanna Technikum tanulói Mallorcán, Spanyolországban gyarapították tudásukat – nemcsak szakmai, hanem kulturális téren is. Az Erasmus+ program a centrum életében kulcsszerepet tölt be, hiszen a nemzetközi tapasztalatok hosszú távon is formálják a diákok szemléletét, és ezt Marczona Tamás igazgató úr is megerősítette.
Erasmus+ program: új szemlélet az idősellátásban
Marczona Tamás igazgató személyesen is ellátogatott Mallorcára, ahol nemcsak a tanulókat, hanem a fogadó intézményeket is megismerhette. „Ez nem nyaralás volt, hanem munka” – hangsúlyozta. A látogatás célja a külső kapcsolatépítés és a jövőbeni együttműködések előkészítése volt. A Lorántffy egészségügyi tanulói most a szociális szférában, idősellátó intézményekben dolgoztak. A fiatalok betekintést nyerhettek a spanyolországi idősellátásba. Marczona Tamás igazgató is megtapasztalta, hogy a spanyol modell egészen más, mint a magyarországi.
– Ott természetes, hogy az időseket nem szakítják ki a családjukból – mondja Marczona Tamás.– A napközbeni ellátás náluk azt jelenti, hogy reggeltől estig mindenről gondoskodnak. Így az étkezés, tisztálkodás, foglalkoztatás, mozgásterápia –, de este az idősek hazatérnek a családjukhoz. Látni, ahogy mosolyognak, ahogy újra közösségbe kerülnek, nagyon inspiráló volt.
A tanulók is lelkesen fogadták a lehetőséget, csillogó szemmel meséltek élményeikről, még akkor is, ha a nyelvi akadályokat kézzel-lábbal kellett áthidalni. Az Erasmus + programba ugyan döntően olyan tanulók vehettek részt, akik jól beszéltek angolul, viszont a spanyol nyelvet nem ismerték. De ez sem jelentett akadályt, hogy megértsék és megértessék magukat.
Marczona Tamás igazgató tapasztalatairól beszél:
Fodrászok és kozmetikusok is készülnek a külföldi gyakorlatra
A szakmai tapasztalatszerzés még egy fontos elemmel gazdagodott. A Lorántffyban a fodrász-kozmetikus ágazat a legnépszerűbb, és bár idén még nem utaztak ki, de Marczona Tamás meggyőződött arról, hogy jövőre már ők is nyugodtan elmehetnek külföldi tapasztalatszerzésre.
– Amiatt aggódtam, hogy a fodrász-kozmetikusaink munkájánál nagyon fontos a kommunikáció. Mivel a spanyol nyelven beszélnek az oktatók, így nem tudtam, hogy a nyelvi korlátokat hogyan tudjuk áthidalni. Most, hogy megtapasztaltam, hogyan végzik a gyakorlatot kint, eloszlott minden aggályom. Az alapgyakorlatokat babafejen végzik, és jobbára technikai fogásokat gyakorolnak” – mondta.
Meggyőződtem arról, hogy a spanyol oktatási rendszer ugyan sokkal lazább, de mégis precíz, és mindemellett a kulturális különbségek új szemléletet adnak a tanulóknak.
Az igazgató szerint a külföldi szakmai gyakorlatok olyanok, mint régen az inasévek utáni vándorlás: tapasztalatot, tudást és nyitottságot adnak. „Nagyon remélem, hogy a gyerekek nem kicsit, hanem nagyon változnak, és amit kint tanultak, azt beépítik a magyarországi életükbe.”
A Lorántffy Facebook-oldalán is látható a lelkesedés
A technikum közösségi oldalán rendszeresen megosztották a tanulók élményeit, fotókat és beszámolókat a mallorcai mindennapokról. Az Erasmus+ program minden részt vevő dunaújvárosi diák számára nemcsak szakmai, hanem érzelmi hatással is van– a tanulók új közösségekbe kerülnek, új kultúrákat ismernek meg, és önállóbbá válnak.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum célja, hogy minden tanuló és oktató nemzetközi tapasztalatokat szerezzen. A Lorántffy vezetése jövőre is pályázni kíván, és már készülnek arra, hogy a fodrászokat is kiküldjék. Az Erasmus+ program tehát nemcsak kaput nyit Európára, hanem új utakat is a jövő szakképzésében.
Akik többet szeretnének erről tudni, most október 17-én a Dunaújvárosi Szakképzés Napján reggel 9 és délután 4 órakor között a Dunaferr technikum villamostagozatának épületében az Erasmus + standján a tapasztalatokról és részletekről is érdeklődhet.