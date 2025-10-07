október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Endrei Judit

23 perce

Perkátára látogat a legendás televíziós bemondónő!

Címkék#Győry-kastély#televíziós#Endrei Judit#esemény#perkáta#Magyar Televízió#média

Október 10-én, 16:30 órakor a Győry-kastély dísztermében egy különleges beszélgetésre kerül sor Endrei Judittal, amelynek középpontjában az egészséges és aktív idősödés, a televíziós pályafutása, az írás iránti szenvedélye, valamint utazásainak lelket gazdagító élményei állnak.

Duol.hu

Endrei Judit 1976-ban mutatkozott be a Magyar Televízió bemondójaként, és 22 éven át volt a hazai média meghatározó alakja. Számos műsorban és dokumentumfilmben közreműködött. A televíziós karrier lezárását követően, 1998-ban kezdett el írni, első kötete 2000-ben jelent meg. Legújabb könyvében az elmúlt öt évtized utazásait, élményeit és naplórészleteit osztja meg az olvasókkal, betekintést engedve egy sokszínű és inspiráló életútba. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre.

Endrei Judit
Endrei Judit Perkátára látogat.
Forrás: Perkáta Könyvtár Facebook-oldala

Forrás: Perkáta Könyvtár

Az utóbbi időszakban Perkátán számos esemény gazdagította és színesítette a helyi közösség életét, lehetőséget teremtve a találkozásra, élmények megosztására és a kulturális programokban való részvételre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu