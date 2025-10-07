Perkátára látogat a legendás televíziós bemondónő!

Endrei Judit 1976-ban mutatkozott be a Magyar Televízió bemondójaként, és 22 éven át volt a hazai média meghatározó alakja. Számos műsorban és dokumentumfilmben közreműködött. A televíziós karrier lezárását követően, 1998-ban kezdett el írni, első kötete 2000-ben jelent meg. Legújabb könyvében az elmúlt öt évtized utazásait, élményeit és naplórészleteit osztja meg az olvasókkal, betekintést engedve egy sokszínű és inspiráló életútba. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre.

Forrás: Perkáta Könyvtár Facebook-oldala

Forrás: Perkáta Könyvtár

