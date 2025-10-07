1 órája
Perkátára látogat a legendás televíziós bemondónő!
Október 10-én, 16:30 órakor a Győry-kastély dísztermében egy különleges beszélgetésre kerül sor Endrei Judittal, amelynek középpontjában az egészséges és aktív idősödés, a televíziós pályafutása, az írás iránti szenvedélye, valamint utazásainak lelket gazdagító élményei állnak.
Endrei Judit 1976-ban mutatkozott be a Magyar Televízió bemondójaként, és 22 éven át volt a hazai média meghatározó alakja. Számos műsorban és dokumentumfilmben közreműködött. A televíziós karrier lezárását követően, 1998-ban kezdett el írni, első kötete 2000-ben jelent meg. Legújabb könyvében az elmúlt öt évtized utazásait, élményeit és naplórészleteit osztja meg az olvasókkal, betekintést engedve egy sokszínű és inspiráló életútba. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre.
Forrás: Perkáta Könyvtár
Az utóbbi időszakban Perkátán számos esemény gazdagította és színesítette a helyi közösség életét, lehetőséget teremtve a találkozásra, élmények megosztására és a kulturális programokban való részvételre.
