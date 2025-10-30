Egy eltűnt édesapát keresnek – Minden információ számít!

A férfit utoljára október 28-án este látták, a Budai úti OMV-benzinkút környékén, sötétedés idején. Sebők Zoltán kb. 170 cm magas, sportos testalkatú, barna szemű, őszes hajú, ősz szakállt visel. Amikor eltűnt, fekete, piros csíkos melegítőfelsőt és fekete tréningnadrágot viselt – írta társlapunk a feol.hu.

Nagy erőkkel keresik az 51 éves Sebők Zoltánt, aki október 28-án eltűnt Székesfehérváron. Kérik, hogy aki látta, jelezze a 112-es számon.

Eltűnt Sebők Zoltán – Segítsen megtalálni

Ismerősei elmondása szerint nyugodt, barátságos ember, akit sokan kedvelnek. A helyi közösség és családja is nagyon aggódik érte, és abban bíznak, hogy mielőbb biztonságban hazatér. Ha bárki látta, vagy tud valamit a férfi hollétéről, kérjük, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Minden apró információ segíthet, hogy Sebők Zoltán épségben előkerüljön.

