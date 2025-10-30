34 perce
Egy eltűnt édesapát keresnek – Minden információ számít!
Nagy erőkkel keresi családja, barátai és a rendőrség az 51 éves Sebők Zoltánt, aki Székesfehérváron tűnt el.
A férfit utoljára október 28-án este látták, a Budai úti OMV-benzinkút környékén, sötétedés idején. Sebők Zoltán kb. 170 cm magas, sportos testalkatú, barna szemű, őszes hajú, ősz szakállt visel. Amikor eltűnt, fekete, piros csíkos melegítőfelsőt és fekete tréningnadrágot viselt – írta társlapunk a feol.hu.
Eltűnt Sebők Zoltán – Segítsen megtalálni
Ismerősei elmondása szerint nyugodt, barátságos ember, akit sokan kedvelnek. A helyi közösség és családja is nagyon aggódik érte, és abban bíznak, hogy mielőbb biztonságban hazatér. Ha bárki látta, vagy tud valamit a férfi hollétéről, kérjük, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Minden apró információ segíthet, hogy Sebők Zoltán épségben előkerüljön.
Teljes cikk itt olvasható.
Nemrég egy 36 éves dunaújvárosi nő tűnt el, de a rendőrség tájékoztatása szerint a keresett személy szerencsésen előkerült.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!