Most már ők is igazi vasvárisok – videóval, képgalériával

Délután a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola tornaterme előtt fegyelmezetten, de egy kicsit zajosan várták az általános iskolát ősszel kezdő nebulók, az elsősök, hogy rövid időn belül „igazi" vasvárisok legyenek. A gyerekek tanítóik vezetésével osztályonként (három osztály kezdett az idén) pattogós zenére vonultak be a tornaterembe, ahol a szülők izgalommal várták gyerkőcük felbukkanását.

Mától az elsősök is teljes jogú tagjai a Vasvári iskolának

Fotó: Agárdy Csaba

Az elsősök a király színe elé álltak

A műsor hat mesebeli próbatétellel kezdődött, hercegek és hercegnők feladatait kellett teljesíteni, összesen hatot. Ha mind sikerült - márpedig sikerült -, a király elé járulhattak, aki Gálosfai Tímea intézményvezető társaságában, vasvárissá ütötte az elsősöket.

Ezután Gálosfai Tímea köszöntötte a szülőket és a gyerekeket ismét. Beszédében elmondta, „most már igazi vasvárisok lettetek", és azt is, hogy őszinte szívvel fogadják az iskolát kezdőket.

Már csak a vasváris kendő felkötése van hátra, amire az iskola egykori diákjait, akik ma válogatott tornászok, kértük fel.

Ők pedig nem mások voltak, mint Kovács Zsófia, aki két olimpián vett részt és Európa-bajnok, Czifra Bettina Lili olimpikon, Európa-bajnoki bronzérmes, Mayer Gréta világkupa-sorozat győztes és Kutasi Hanna válogatott kerettag, valamint edzőjük Trenka János és a DKSE tornaszakosztályának technikai vezetője, Trenkáné Meleg Katalin.

