Komoly bírság várhat a virágárusokra így

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ilyenkor fokozottan ellenőrzi a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely szezonális termékeket kínál; az ellenőrzések országszerte várhatók – írta társlapunk a sonline.hu.

Ellenőrzések országszerte: a NAV vizsgálja a virágárusokat, jelmezkölcsönzőket és szezonális termékes vállalkozásokat. Bírság is lehet a vége.

Forrás: Canva

Ellenőrzések országszerte: bírság és üzletlezárás a szabályszegőknek

Az adóellenőrök azt vizsgálják, hogy a vállalkozások adnak-e nyugtát, szabályosan működtetik-e az online pénztárgépet, bejelentik-e alkalmazottaikat, és ellenőrzik az áruk eredetét. Ha valaki nem tartja be ezeket az előírásokat, akár 2 millió forintos bírságot kaphat, igazolatlan eredetű áru esetén pedig maximum 1 millió forintot. Emellett a NAV az üzletet tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja.

Teljes cikk itt olvasható.

Szigorú ellenőrzés a tóparti üzleteknél

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a NAV nyáron is ellenőrzéseket tartott. Az ellenőrzések különösen a Balaton és a Velencei-tó környékén voltak. A revizorok a nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét és a pénztárgépek használatát vizsgálták. A szabálytalanságokért akár kétmilliós bírságot, igazolatlan áruforgalom esetén egymillió forintot, súlyos esetben pedig ideiglenes üzletbezárást is kiszabhattak.