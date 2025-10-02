Nagykarácsony
3 órája
Elindult a 26 milliós beruházás
A Magyar Falu Program segítségével Dél-Fejér 15 településén kezdődhetett meg az utak, hidak, járdák építése és felújítása, vagy gyalogos-átkelőhelyek kialakítása.
Az ezen a pályázaton való eredményes részvételével Nagykarácsony község 26 millió forintot nyert az útépítésre. A munkálatok szeptember 30-án kezdődtek és a technológia adta lehetőségeket felhasználva néhány nap múlva elkészülnek vele. A helyszínen Kaszás Imre a kivitelező tájékoztatott bennünket a technikai háttérről, és az út helyes használatához is adott tanácsot.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre