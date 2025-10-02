Elindult a 26 milliós beruházás

Az ezen a pályázaton való eredményes részvételével Nagykarácsony község 26 millió forintot nyert az útépítésre. A munkálatok szeptember 30-án kezdődtek és a technológia adta lehetőségeket felhasználva néhány nap múlva elkészülnek vele. A helyszínen Kaszás Imre a kivitelező tájékoztatott bennünket a technikai háttérről, és az út helyes használatához is adott tanácsot.