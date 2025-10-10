Elhunyt Dunaújváros elismert séfje, főztje az egész országból vonzotta a vendégeket

A közel négy évtized alatt, amíg ott dolgozott, talán nem volt olyan ember Dunaújvárosban, aki ne kóstolta volna meg kiváló főztjét Juhász Gábornak, aki az országos hírű Dunagyöngye Halászcsárda konyhafőnöke volt. Sajnos csütörtökön szomorú hírre bukkantunk a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. közösségi oldalán, ahol gyászjelentését közölték, miszerint 62 éves korában elhunyt.

Juhász Gábor elhunytáról csütörtökön jelent meg a gyászhirdetés

Fotó: Dunaújvárosi Kegyelet Kft. Facebook-oldala

Ő volt a csárda lelke

Juhász Gábor már nem dolgozott ott, de a Dunagyöngye halászcsárda honlapján olvasható még most is az a korábbi méltatás az akikre büszkék vagyunk rovatban, ami róla szólt. Mint ebben írják, elsősorban séfüknek szól a dicséret hiszen ő a csárda „lelke”. Gábor még tanuló korában került a Halászcsárdába, ahol a gyakorlati oktatását töltötte.

Itt tanulta meg a tökéletes és utánozhatatlan halászlé receptet is Paczolay Benő séftől, aki méltán tette híressé éttermünket az országban és a határon túl.

– Gábor már több mint 35 éve főz nálunk. Az ő alázatos munkája és szakértelme révén csárdánkat az ország legtávolabbi pontjairól rendszeresen felkeresik. Büszkék vagyunk arra, hogy – bár a környéken nagyon sokan megpróbálták már a saját halászlevüket eladni – olyan még nem akadt aki felvenné a miénkkel a versenyt. Gábor szakmai hozzáértését teljes mértékben tükrözi, hogy a kiváló ételek alapanyagait személyesen, szigorú alapelvek szerint választja ki és ezért mindig kifogástalan és csak első osztályú alapanyagokkal dolgozik a konyha – olvasható a méltatásában.