Gyász

1 órája

Elhunyt Dunaújváros ikonikus órása, rengetegen búcsúznak tőle

Egy sokak által szeretett és kedvelt mesteremberrel lett szegényebb Dunaújváros, elhunyt Németh István órás.

Gallai Péter

A szomorú hírre a Dunaújvárosi Kegyelet Kft közösségi oldalán bukkantunk szombaton, ők közölték Németh István gyászjelentését, aki hetvenés korában elhunyt. A bejegyzés alatt záporoztak a kommentek, sokan búcsúztak a város órásától, mint valaki írta: Annyira szerettem, jóindulatú ember, szeretet jellemezte...Isten nyugosztalja...nagy veszteség a városnak. Más pedig így: Nagyon sajnálom. A város örök órása! Őszinte részvétem! Volt aki szerint csodálatos embert veszített a város.

Elhunyt sokak szeretett és kedvelt órása, Németh István

Az elhunyt Németh István életpályáját kamarai kitüntetéssel is elismerték

Németh István munkásságát 2021-ben a Dunaújvárosi Kereskdelmi és Iparkamara Dunaújváros Kézművességéért Díjjal ismerte el. Ezzel azon vállalkozók, iparos emberek életpályáját ismerik el, akik kiemelkedőt alkottak egy-egy szakma, szolgáltatás helyi történetében. Akkori cikkünkből idézzük méltatását.

Németh István Perkátán született 1954-ben, Budapesten szerzett órás szakmunkás végzettséget 1974-ben, szakmaválasztását meghatározta a finommechanikai szerelések iránti vonzalma, a munkavégzés helyhez kötöttsége. Ezután a MOM dunaújvárosi gyárában, majd a Vegyesipari Vállalatnál helyezkedett el szakmájában. 

A Vasmű úti órásüzletben dolgozott, majd 1983-tól a Piac téri régi pavilonsoron található órásüzletben végezte a munkáját, a vállalat megszűnését követően vállalkozóként, széles körben ismert „piaci órásként”. 

A piaci pavilonsor lebontása után közel 20 évig az uszodai műhelyében folytatta munkáját, majd 2018-ban áthelyezte munkahelyét az élményfürdő előterébe, ahol jelenleg is fogadja ügyfeleit. Szakmai elhivatottságát és munkavégzését jellemzi a minőségi munka, az ígért határidőre történő teljesítés, a vevővel való őszinte és barátságos kommunikáció. Az órás szakmában Gellért fia követte apját saját dunaújvárosi vállalkozásával.

 

