Elhunyt a legendás dunaújvárosi tanár és igazgató

A dunaújvárosi Arany János Általános Iskola honlapja mély megrendüléssel és szomorúsággal tudatta mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Csontos István nyugalmazott iskolaigazgató és tanár életének 91. évében elhunyt.

Temetése október 22-én 13 órakor lesz a Dunaújvárosi Köztemetőben.

Elhunyt Csontos István, akit nagyon szerettek tanítványai

Fotó: Arany iskola

Mint az intézmény visszaemlékezésében írják, Csontos István, ahogy mindenki ismerte, Pista bácsi az egykori dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója és tanára volt. 1980-tól 1993-ig vezette az intézményt. Ez idő alatt meghatározó szerepet játszott az iskola arculatának kialakításában.

Tanár volt a szó legnemesebb értelmében. Egész életét a nevelésnek, a tanításnak szentelte, hivatását alázattal, elkötelezettséggel és szívvel-lélekkel gyakorolta. Sokrétű munkáját nagy szakértelemmel és mély humánummal végezte.

Az elhunyt pedagógusra tanítványai szeretettel emlékeznek

Az emberi kapcsolataiban szeretetteljes és toleráns volt. Bölcsességgel és mély odafigyeléssel vezette a közösséget, gondosan választva maga mellé azokat, akik osztoztak nevelői elhivatottságában. Irányítása alatt vált az iskola a városban ismertté és elismertté. Jó kapcsolatot ápolt a tanulókkal és szüleikkel, mindenkivel barátságos és együttműködő volt. Figyelme kiterjedt mind a tehetséges, mind a segítségre szoruló diákokra.

Tanítványai szeretettel emlékeznek rá: a fizikaórák izgalmas kísérleteire, a világos, életből vett példákkal átszőtt matematikai magyarázataira, emberséges, mégis következetes tanári egyéniségére – olvasható az Arany iskola megemlékezésében.