október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt a legendás dunaújvárosi tanár és igazgató

Címkék#hivatás#Arany János Általános Iskola#Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola#elhunyt#igazgató#Dunaújváros#Csontos István#tanár#gyász

Sokak által szeretett és kedvelt pedagógus, az egykori Kőrösi iskola igazgatójaként dolgozó Csontos István 91. életévében elhunyt. Egész pályafutását a nevelésnek, tanításnak szentelte.

Gallai Péter

A dunaújvárosi Arany János Általános Iskola honlapja mély megrendüléssel és szomorúsággal tudatta mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Csontos István  nyugalmazott iskolaigazgató és tanár életének 91. évében elhunyt.
Temetése október 22-én 13 órakor lesz a Dunaújvárosi Köztemetőben.

elhunyt
Elhunyt Csontos István, akit nagyon szerettek tanítványai
Fotó: Arany iskola

Mint az intézmény visszaemlékezésében írják, Csontos István, ahogy mindenki ismerte, Pista bácsi az egykori dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgatója és tanára volt. 1980-tól 1993-ig vezette az intézményt. Ez idő alatt meghatározó szerepet játszott az iskola arculatának kialakításában. 

Tanár volt a szó legnemesebb értelmében. Egész életét a nevelésnek, a tanításnak szentelte, hivatását alázattal, elkötelezettséggel és szívvel-lélekkel gyakorolta. Sokrétű munkáját nagy szakértelemmel és mély humánummal végezte.

Az elhunyt pedagógusra tanítványai szeretettel emlékeznek

Az emberi kapcsolataiban szeretetteljes és toleráns volt. Bölcsességgel és mély odafigyeléssel vezette a közösséget, gondosan választva maga mellé azokat, akik osztoztak nevelői elhivatottságában. Irányítása alatt vált az iskola a városban ismertté és elismertté. Jó kapcsolatot ápolt a tanulókkal és szüleikkel, mindenkivel barátságos és együttműködő volt. Figyelme kiterjedt mind a tehetséges, mind a segítségre szoruló diákokra. 

Tanítványai szeretettel emlékeznek rá: a fizikaórák izgalmas kísérleteire, a világos, életből vett példákkal átszőtt matematikai magyarázataira, emberséges, mégis következetes tanári egyéniségére  – olvasható az Arany iskola megemlékezésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu