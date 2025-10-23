29 perce
Elhunyt dr. Frank József, aki számos nagy dunaújvárosi sportsiker részese volt csapatorvosként
Szomorú hírről értesültünk csütörtökön, 67 éves korában elhunyt dr. Frank József főorvos. Aki évtizedeken át dolgozott különböző dunaújvárosi csapatok orvosaként, megélve velük nagy nemzetközi és hazai sikereket.
A Dunaújváros FC labdarúgócsapatának közösségi oldala mély megrendüléssel tudatta csütörtökön, hogy kora délután 67 éves korában elhunyt a csapatorvosuk dr. Frank József. Mint írják, a Szent Pantaleon Kórházban dolgozó traumatológus főorvos hosszú éveken át elkötelezetten segítette a klubot és játékosaikat.
Odaadása, szakértelme és embersége mindannyiunk számára példaként szolgált. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük
– írták bejegyzésükben.
Amikor majdnem lemaradt a repülőről
Dr. Frank József azonban nem csak a labdarúgókkal dolgozott, hosszú éveken át a Dunaferr női és férfi kézilabdázóinál vállalt szerepet a dicsőséges időszakban, vagy az NB I-es futsalcsapatnál is. Sokan köszönhették neki gyógyulásukat, de számos sportolóval, klubvezetővel, edzővel is baráti viszonyt is ápolt.
Sztorik sokasága is kapcsolódik nevéhez, ezek közül az egyik emlékezetes, hogy 2004-ben majdnem lemaradt egy spanyolországi Bajnokok Ligája mérkőzésről. Frank József ugyanis nem érkezett meg a megbeszélt indulási időpontra, az izgatott telefonhívásokra sem reagált jó ideig.
A derék csapatorvos egész egyszerűen olyan mélyen aludt, hogy az ébresztőóra, sőt a mobil és a vezetékes telefon csengése sem verte fel álmából. Aztán Bába Mihály masszőr kitartó hívásaira felriadt, és öltözködni kezdett.
A csapatot szállító autóbusz pedig odakanyarodott a doktor közeli lakása elé, és – ha a hegy nem megy Mohamedhez… – felvette az álmos képű csapatorvost.
Elhunyt a csapatorvos, aki a Szent Pantaleon Kórházban nyugdíjazása után is dolgozott
Dr. Frank József főorvost 2023-ban köszöntötték a dunaújvárosi kórházban emléklappal, 40 év szolgálati jogviszonya elérése alkalmából.
Frank doktor halálával olyan egészségügyi szakember távozott, aki évtizedeket dolgozott a dunaújvárosi sportban, mint a korábban már elhunyt két legendás gyúró, Bába Mihály és Takács József. Immár ismét együtt vannak az égi szakmai stábban...
