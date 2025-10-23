Elhunyt dr. Frank József, aki számos nagy dunaújvárosi sportsiker részese volt csapatorvosként

A Dunaújváros FC labdarúgócsapatának közösségi oldala mély megrendüléssel tudatta csütörtökön, hogy kora délután 67 éves korában elhunyt a csapatorvosuk dr. Frank József. Mint írják, a Szent Pantaleon Kórházban dolgozó traumatológus főorvos hosszú éveken át elkötelezetten segítette a klubot és játékosaikat.

Elhunyt a csapatorvos, dr. Frank Józseftől búcsúznak

Fotó: Dunaújváros FC

Odaadása, szakértelme és embersége mindannyiunk számára példaként szolgált. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük

– írták bejegyzésükben.

Amikor majdnem lemaradt a repülőről

Dr. Frank József azonban nem csak a labdarúgókkal dolgozott, hosszú éveken át a Dunaferr női és férfi kézilabdázóinál vállalt szerepet a dicsőséges időszakban, vagy az NB I-es futsalcsapatnál is. Sokan köszönhették neki gyógyulásukat, de számos sportolóval, klubvezetővel, edzővel is baráti viszonyt is ápolt.

Sztorik sokasága is kapcsolódik nevéhez, ezek közül az egyik emlékezetes, hogy 2004-ben majdnem lemaradt egy spanyolországi Bajnokok Ligája mérkőzésről. Frank József ugyanis nem érkezett meg a megbeszélt indulási időpontra, az izgatott telefonhívásokra sem reagált jó ideig.

A derék csapatorvos egész egyszerűen olyan mélyen aludt, hogy az ébresztőóra, sőt a mobil és a vezetékes telefon csengése sem verte fel álmából. Aztán Bába Mihály masszőr kitartó hívásaira felriadt, és öltözködni kezdett.

A csapatot szállító autóbusz pedig odakanyarodott a doktor közeli lakása elé, és – ha a hegy nem megy Mohamedhez… – felvette az álmos képű csapatorvost.

Elhunyt a csapatorvos, aki a Szent Pantaleon Kórházban nyugdíjazása után is dolgozott

Dr. Frank József főorvost 2023-ban köszöntötték a dunaújvárosi kórházban emléklappal, 40 év szolgálati jogviszonya elérése alkalmából.

Frank doktor halálával olyan egészségügyi szakember távozott, aki évtizedeket dolgozott a dunaújvárosi sportban, mint a korábban már elhunyt két legendás gyúró, Bába Mihály és Takács József. Immár ismét együtt vannak az égi szakmai stábban...