A rémálmok folyosója – hátborzongató képek egy elhagyatott rendelőből

Fojtogató csend és poros eszközök

A következő helyiségben mintha megállt volna az idő. A munkapadon gondosan elrendezett orvosi üvegek, fecskendők és lezárt dobozok sorakoznak – mintha a rendelő dolgozói egyszerűen felálltak volna, és soha többé nem tértek vissza. Az apró üvegcsék és az orvosi eszközök ma már inkább emléktárgyak, mint munkaeszközök – mégis, mindegyik hordoz valamit abból a steril, mégis fojtogató hangulatból, amit egy fogorvosi rendelő mindig is árasztott.

Ahol a félelem és a nosztalgia összeér

Egy másik fotón a legnyomasztóbb látvány fogad: egy régi, fekete kezelőszék, mellette a fogászati röntgengép karja. A zöld csempés falak, a rozsdás csaptelep és a poros padló a múlt egy szeletét őrzik, ami egyszerre kelt nosztalgiát és félelmet. Az ember önkéntelenül is elképzeli, milyen lehetett itt ülni, mikor a gép még zümmögött, a fények hidegen villogtak, és minden steril illatban úszott.

Mintha megállt volna az idő

Ma már csak a por, a csend és a múlt árnyai maradtak. Egy elhagyatott fogorvosi rendelő, amely a legtöbb ember számára maga a rémálom – az urbex szerelmeseinek viszont egy időkapszula, amely bepillantást enged abba, milyen volt a gyógyítás, mielőtt a modern világ végleg átvette volna a helyét.

