A rémálmok folyosója – hátborzongató képek egy elhagyatott rendelőből
Az idő mintha megállt volna egy Fejér vármegyei épület falai között. Az elhagyatott rendelő egyszerre idézi a múlt steril világát és a feledés melankóliáját, ahol minden apró részlet mesél – csak éppen nincs, aki meghallgassa.
Az utolsó páciens már rég távozott
Fotó: Yvette Urbex
Valahol Fejér vármegyében található egy épület, amelyet már rég elfeledett az idő. Aki belép, annak a lélegzete is elakad: a rideg csempék, a félhomályos folyosó és a hátrahagyott orvosi eszközök egy letűnt korszak emlékét őrzik. Lássuk, milyen az elhagyatott rendelő belülről!
Elhagyatott rendelő, ahová senki sem tért vissza
Az első fotón egy hosszú, kietlen folyosó tárul elénk. A falakon félig leverve a vakolat, a régi sárgás csempék hidegen csillognak a gyér fényben. Az ajtók némelyike nyitva, mintha valaki csak egy pillanatra hagyta volna ott a helyet – de ez a pillanat évtizedekkel ezelőtt lehetett. A csend szinte kézzelfogható, csak a megroppanó padló jelzi, hogy még járnak itt látogatók – az urbex világ felfedezői.
Elhagyatott rendelő valahol Fejér vármegyébenFotók: Yvette Urbex
Fojtogató csend és poros eszközök
A következő helyiségben mintha megállt volna az idő. A munkapadon gondosan elrendezett orvosi üvegek, fecskendők és lezárt dobozok sorakoznak – mintha a rendelő dolgozói egyszerűen felálltak volna, és soha többé nem tértek vissza. Az apró üvegcsék és az orvosi eszközök ma már inkább emléktárgyak, mint munkaeszközök – mégis, mindegyik hordoz valamit abból a steril, mégis fojtogató hangulatból, amit egy fogorvosi rendelő mindig is árasztott.
Ahol a félelem és a nosztalgia összeér
Egy másik fotón a legnyomasztóbb látvány fogad: egy régi, fekete kezelőszék, mellette a fogászati röntgengép karja. A zöld csempés falak, a rozsdás csaptelep és a poros padló a múlt egy szeletét őrzik, ami egyszerre kelt nosztalgiát és félelmet. Az ember önkéntelenül is elképzeli, milyen lehetett itt ülni, mikor a gép még zümmögött, a fények hidegen villogtak, és minden steril illatban úszott.
Mintha megállt volna az idő
Ma már csak a por, a csend és a múlt árnyai maradtak. Egy elhagyatott fogorvosi rendelő, amely a legtöbb ember számára maga a rémálom – az urbex szerelmeseinek viszont egy időkapszula, amely bepillantást enged abba, milyen volt a gyógyítás, mielőtt a modern világ végleg átvette volna a helyét.
Ez nem az első alkalom, hogy a múlt elfeledett sarkaiba pillantunk be. Jártunk már elhagyatott házban, egykori táborban és bányában, felfedeztünk egy régi gyermekotthont, egy kápolnát, sőt, még egy hajdani kemping, kenyérgyár és kastély falai között is kalandoztunk.
