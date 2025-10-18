Kísérteties szépség – a természet vette birtokba a Janitsáry–Szávits-kúriát

Dunaújváros határában, a fák között megbújva áll a Janitsáry–Szávits kúria, amely valaha a környék egyik legszebb vidéki nemesi rezidenciája volt. Az 1800-as évek első felében épült klasszicista stílusú épületet a Janitsáry család emeltette, akik a térség köztiszteletben álló birtokosai közé tartoztak. Tegyünk egy virtuális sétát, nézzük meg milyen az elhagyatott kúria belülről!

Az elhagyatott kúria mesél a régi idők eleganciájáról és pusztulásáról

Fotó: Vaszócsik Kristóf

Egykoron szebb napokat látott

A kúria nem csupán otthonként, hanem gazdasági központként is működött: majorság, istállók és gondozott park vette körül. Később a birtok a Szávits család tulajdonába került, akik korszerűsítették az épületet, és megőrizték annak eleganciáját. A kúria ekkor élte fénykorát – a helyi társasági élet központja volt, ahol bálokat és ünnepi összejöveteleket tartottak. A falai között zeneszó és gyertyafény kísérte a nemesi élet mindennapjait, miközben a környék lakói tisztelettel emlegették a kúriát.

A XX. század vihara azonban a Janitsáry–Szávits kúriát sem kímélte. A háborúk és az államosítás időszaka alatt az épület több funkciót is betöltött, de valódi gazdáját elvesztette. A rendszerváltást követő évtizedekben magára maradt, állapota folyamatosan romlott, míg végül az enyészet vette birtokába, olvashatjuk az érdekes és izgalmas beszámolót az épület történetéről a Dunaújváros mesél oldalon.