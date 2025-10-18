október 18., szombat

A romok csendje

2 órája

Kísérteties szépség – a természet vette birtokba a Janitsáry–Szávits-kúriát

Címkék#Dunaújváros#Urbex#épület#kúria

A Janitsáry–Szávits kúria Dunaújváros múltjának különleges emléke. Az elhagyatott kúria ma romjaiban is mesél a régi idők eleganciájáról és a feledésbe merült történetekről.

Varga Zsófia

Dunaújváros határában, a fák között megbújva áll a Janitsáry–Szávits kúria, amely valaha a környék egyik legszebb vidéki nemesi rezidenciája volt. Az 1800-as évek első felében épült klasszicista stílusú épületet a Janitsáry család emeltette, akik a térség köztiszteletben álló birtokosai közé tartoztak. Tegyünk egy virtuális sétát, nézzük meg milyen az elhagyatott kúria belülről! 

elhagyatott kúria
Az elhagyatott kúria mesél a régi idők eleganciájáról és pusztulásáról
Fotó: Vaszócsik Kristóf

Egykoron szebb napokat látott

A kúria nem csupán otthonként, hanem gazdasági központként is működött: majorság, istállók és gondozott park vette körül. Később a birtok a Szávits család tulajdonába került, akik korszerűsítették az épületet, és megőrizték annak eleganciáját. A kúria ekkor élte fénykorát – a helyi társasági élet központja volt, ahol bálokat és ünnepi összejöveteleket tartottak. A falai között zeneszó és gyertyafény kísérte a nemesi élet mindennapjait, miközben a környék lakói tisztelettel emlegették a kúriát.

A XX. század vihara azonban a Janitsáry–Szávits kúriát sem kímélte. A háborúk és az államosítás időszaka alatt az épület több funkciót is betöltött, de valódi gazdáját elvesztette. A rendszerváltást követő évtizedekben magára maradt, állapota folyamatosan romlott, míg végül az enyészet vette birtokába, olvashatjuk az érdekes és izgalmas beszámolót az épület történetéről a Dunaújváros mesél oldalon.

Janitsáry-Szávits kúria

Fotók: Vaszócsik Kristóf

A közelmúltban így festett az elhagyatott kúria

Ma a kúria romjai között járva az ember könnyen elhiszi, hogy a múlt szellemei még mindig itt időznek, ahogy ezt az urbex fotókon láthatjuk. A fotókon is látható omladozó falak, kifakult ajtók és üres ablakkeretek arról mesélnek, milyen törékeny az idő múlása. A természet lassan visszahódítja, amit az ember egykor megteremtett: a fák benőttek az udvarra, a tetőn át esővíz csorog a hajdani szalon padlójára. A hely atmoszférája egyszerre baljós és varázslatos – mintha egy elhagyott film díszletébe csöppennénk.
Aki ma ide ellátogat, nemcsak egy elfeledett épületet talál, hanem egy darabot Dunaújváros múltjából: egy helyet, ahol a történelem és a pusztulás kéz a kézben jár, és ahol a romok között még mindig ott vibrál valami abból a méltóságból, ami egykor a Janitsáry–Szávits kúria sajátja volt.

Még több elhagyatott hely nyomában

Nem ez az első alkalom, hogy a múlt elfeledett helyeit járjuk be. Korábban megfordultunk már romos házban, egykori táborban és bányában, felfedeztünk régi gyermekotthont, kápolnát, sőt egy hajdani kemping, kenyérgyár és kastély falai között is.

 

