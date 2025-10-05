Néma nyarak – kísérteties kemping nyomai a múltból

Fejér vármegye erdeiben egy különös helyre bukkantak urbex fotósok: egy egykor nyüzsgő kemping romjaira, amelyet mára teljesen visszavett a természet. A valaha nyári vidámságtól hangos terület most némán őrzi a múlt darabkáit – könyveket, sporteszközöket, régi árlistát és porlepte bútorokat. A képek tanúsága szerint a hely egyszerre nosztalgikus és hátborzongató, lássuk mit rejt az elhagyatott kemping!

Fotókon a Fejér vármegyei elhagyatott kemping

Fotó: Pusztai Dalma / Forrás: Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook

Elhagyatott kemping a fák között

Az első fotón egy szétesett könyvespolc látható, rajta régi tankönyvekkel és ismeretterjesztő kötetekkel. A földön egy pingpongütő, mellette szétgurult CD-k, egy tönkrement ventilátor és egy focilabda is hever. Úgy tűnik, mintha egykor fiatalok szórakoztak volna itt, de most csak a por és a káosz maradt utánuk. A szétszórt tárgyak egyszerre idézik fel egy régi közösségi tér hangulatát és az elhagyatottság nyomasztó érzését.

Egy újabb képen egy iroda- vagy személyzeti helyiség maradványai köszönnek vissza. A szék megkopva áll az íróasztal előtt, a polcokon régi papírok, felborult mappák és szétszórt eszközök hevernek. Az asztalon iratok, jegyzetek és üres dobozok sorakoznak – mintha valaki sietve hagyta volna el a helyiséget. A sarokban egy régi fűtőtest áll, mellette pokrócok, párnák: talán valaki egy időre még menedéknek használta a helyet.