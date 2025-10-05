1 órája
Néma nyarak – kísérteties kemping nyomai a múltból
Fejér vármegyében újabb különleges urbex-helyszínt fedeztek fel a fotósok. Egy elhagyatott kemping maradványai kerültek elő, ahol a szétszórt könyvek, poros bútorok és régi árak mesélnek a múltról.
Így néz ki ma egy elhagyatott kemping
Forrás: Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook
Fotó: Pusztai Dalma
Fejér vármegye erdeiben egy különös helyre bukkantak urbex fotósok: egy egykor nyüzsgő kemping romjaira, amelyet mára teljesen visszavett a természet. A valaha nyári vidámságtól hangos terület most némán őrzi a múlt darabkáit – könyveket, sporteszközöket, régi árlistát és porlepte bútorokat. A képek tanúsága szerint a hely egyszerre nosztalgikus és hátborzongató, lássuk mit rejt az elhagyatott kemping!
Elhagyatott kemping a fák között
Az első fotón egy szétesett könyvespolc látható, rajta régi tankönyvekkel és ismeretterjesztő kötetekkel. A földön egy pingpongütő, mellette szétgurult CD-k, egy tönkrement ventilátor és egy focilabda is hever. Úgy tűnik, mintha egykor fiatalok szórakoztak volna itt, de most csak a por és a káosz maradt utánuk. A szétszórt tárgyak egyszerre idézik fel egy régi közösségi tér hangulatát és az elhagyatottság nyomasztó érzését.
Egy újabb képen egy iroda- vagy személyzeti helyiség maradványai köszönnek vissza. A szék megkopva áll az íróasztal előtt, a polcokon régi papírok, felborult mappák és szétszórt eszközök hevernek. Az asztalon iratok, jegyzetek és üres dobozok sorakoznak – mintha valaki sietve hagyta volna el a helyiséget. A sarokban egy régi fűtőtest áll, mellette pokrócok, párnák: talán valaki egy időre még menedéknek használta a helyet.
Elhagyatott kemping valahol Fejér vármegyébenFotók: Pusztai Dalma/Elhagyatott régi épületek Magyarországon Facebook csoport
Egyik fotón egy árlista tűnik fel, amely egykori büfé emlékét idézi. A megsárgult papíron körülbelül a 2000-es évek elejére jellemző árak olvashatók: dobozos sörök 230 forintért, hosszú kávé 200 forintért, üdítők és borok a mai szemmel hihetetlenül alacsony összegekért. A lista a régi nyarak hangulatát idézi, amikor a kemping vendégei sörrel vagy kávéval a kezükben élvezték a természetben töltött pillanatokat.
Az urbex fotók különös hangulatot árasztanak: egyszerre látszik rajtuk az emberi jelenlét nyoma és az idő kegyetlen rombolása. A Fejér vármegyei elhagyatott kemping a múlt egy darabját őrzi, amely lassan a feledés homályába vész.
Ez nem az első alkalom, hogy a múlt elfeledett sarkaiba pillantunk be. Jártunk már elhagyatott házban, egykori táborban és bányában, felfedeztünk egy régi gyermekotthont, egy kápolnát, sőt, még egy hajdani kenyérgyár és kastély falai között is kalandoztunk.
