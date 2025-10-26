október 26., vasárnap

Urbex pillanatok

2 órája

Esküvői fotó a romok között – elhagyatott ház Fejér megyében

Címkék#Urbex#Elhagyatott Ház#emlék#fotós

A múlt emlékei között sétálni egyszerre nyomasztó és lenyűgöző élmény. Az elhagyatott ház falai között még ott lapulnak a tárgyak és az emlékek, amelyek egykor otthont teremtettek, ma pedig az enyészeté váltak.

Varga Zsófia

Évekkel ezelőtt már elszállt az élet ebből a parasztházból, mára csak a tárgyak és az emlékek őrzik a múlt hangulatát. Az omladozó vakolat, a szétterített használati tárgyak, a szekrényekben felejtett ruhák mind-mind a mindennapok nyomait mesélik, miközben az elhagyatott ház falai csendben viselik az idő vasfogát. Urbex fotók Fejér vármegyéből. 

elhagyatott ház
Egy elhagyatott ház Fejér vármegyében, ahol az urbex során a tárgyak és emlékek a múlt csendes történeteit mesélik.
Forrás: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Elhagyatott ház, ahol az emlékek élnek

A fotós, aki a házba belépett, így írta le a látványt: „Évekkel ezelőtt elszállt már az élet ebből a Fejér vármegyei házból, a falak között már csak a tárgyak és az emlékek maradtak.”

A legmegrendítőbb részlet talán egy fekete-fehér esküvői fénykép, amely a falnak támasztva várja, hogy valaki újra észrevegye. Egy kommentelő így fogalmazott: „Az esküvői kép megmaradt, már csak a fotóról nézhetik a rombolást a volt lakók.” Egyetlen pillantás a képre, és az elmúlt évek nyomai, a csendes elhagyatottság minden szépsége és bánata egyszerre tárul fel.

Elhagyatott ház valahol Fejér vármegyében

Fotók: A Felfedező

Ez a ház a múlt egy darabját őrzi – a tárgyak és fényképek között ott él a régi élet emléke, miközben a falak lassan átadják magukat az időnek. 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

Még több elhagyatott hely nyomában

Ez már nem az első kalandunk az elfeledett múlt helyszínein. Romos házakat, régi táborokat és bányákat jártunk be, felfedeztünk gyermekotthont, kápolnát, de még kemping, kenyérgyár és kastély falai között is sétáltunk. 

 

 

