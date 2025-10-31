Az út szélén feküdt, magatehetetlenül, de a hősies segítség életet mentett

Egy szemtanú értesítette szerkesztőségünket az esetről. Elmondása szerint a Szeged felé tartó buszjáraton utazott, amely Dunaújvárosban a Dózsa Mozinál állt meg, majd innen indult tovább. Ahogy a busz elhagyta a belvárost és a Papírgyári út felé haladt, hirtelen nagy fékezés történt. Ekkor a két buszsofőr leszállt a járműről, és odasietett az út szélén fekvő, tudatán kívüli emberhez, aki akadályozta a forgalmat. Nem sokkal később egy arra járó is csatlakozott az életmentéshez, elakadásjelzővel biztosítva a helyszínt. Eleinte mindenki azt hitte, hogy a férfit elütött egy jármű, de ez nem így történt.

Életmentés Dunaújvárosban: buszsofőrök és egy járókelő azonnal segítséget nyújtottak egy eszméletlen férfi számára.

Fotó: Balogh Péter

Példamutató életmentés

A szemtanú elmondása szerint a két buszsofőr úgy vélte, hogy az illető feltételezhetően ittas volt, ezért nehezen tudtak vele kommunikálni. Azonnal kihívták a mentőket, akik néhány percen belül a helyszínre érkeztek. A mentők kiérkezését követően a busz folytatta útját.

Ez az eset emlékeztet minket arra, hogy a gyors segítségnyújtás és az emberi jóság bármikor életet menthet. A buszsofőrök és a járókelő példamutatóan cselekedtek, amikor azonnal a rászoruló mellett álltak, és ezzel igazi hőssé váltak a mindennapokban. Akár nagyobb tragédia is történhetett volna, ha senki nem nyújt segítséget.

Amikor a segítség időben érkezik

