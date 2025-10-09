Egész évben karácsony Rácalmáson – megszületett a Csodavilág

57 perce
A Jézuska még nem most jön, de Rácalmáson már karácsony van - csodavilág
Nem mindennapos vállalkozásba kezdett egy család Rácalmáson. Egész évben karácsonyt szeretnének. Az első lépéseket már megtették a csodavilág felé.
TikTok-konyhamágia – dunaújvárosi tűzoltók a vasi ízek nyomában
A dunaújvárosi tűzoltók legújabb TikTok-videójukban Vas vármegye ízeit varázsolták a laktanyába. A tűzoltó kihívás során most a legendás vasi borzas volt a főszereplő, és a jókedv sem maradt el.
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Rácalmási Glória Kamarakórus - galériával, videóval
Ötéves közös éneklés kapott méltó keretet az ünnepi fellépéssel. Gálakoncerttel ünnepelte fennállásának évfordulóját a Rácalmási Glória Kamarakórus.