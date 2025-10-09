Egész évben karácsony Rácalmáson – megszületett a Csodavilág

A Jézuska még nem most jön, de Rácalmáson már karácsony van - csodavilág

Nem mindennapos vállalkozásba kezdett egy család Rácalmáson. Egész évben karácsonyt szeretnének. Az első lépéseket már megtették a csodavilág felé.

TikTok-konyhamágia – dunaújvárosi tűzoltók a vasi ízek nyomában

A dunaújvárosi tűzoltók legújabb TikTok-videójukban Vas vármegye ízeit varázsolták a laktanyába. A tűzoltó kihívás során most a legendás vasi borzas volt a főszereplő, és a jókedv sem maradt el.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Rácalmási Glória Kamarakórus - galériával, videóval

Ötéves közös éneklés kapott méltó keretet az ünnepi fellépéssel. Gálakoncerttel ünnepelte fennállásának évfordulóját a Rácalmási Glória Kamarakórus.

