Kibővített nyitvatartással várja a megemlékezőket a dunaújvárosi urnatemető
A dunaújvárosi urnatemető idén is hosszabb nyitvatartással várja a megemlékezőket Mindenszentek és halottak napja alkalmából.
A Krisztus Király római katolikus főtemplom alatti dunaújvárosi urnatemető 2025. november 1-jén, szombaton és november 2-án, vasárnap 10 és 20 óra között lesz nyitva, hogy mindenki méltó módon róhassa le kegyeletét elhunyt szerettei előtt - tájékoztatta szerkesztőségünket a helyi katolikus plébánia.
Könnyű megközelítés és rugalmas nyitvatartás a dunaújvárosi urnatemetőben
A dunaújvárosi urnatemető legegyszerűbben az Aranyvölgyi parkolók felől közelíthető meg, amelyet mindkét napon egész nap használhatnak a látogatók. A hozzátartozói mágneskártyával rendelkezők számára a Szórád Márton út felőli bejárat is nyitva áll mindkét nap reggel 8 és 10 óra között.
|MINDENSZENTEK - HALOTTAK NAPJA - 2025.
|DUNAÚJVÁROSI NAGYTEMPLOM ÉS URNATEMETŐ
|Dátum
|Nap
|Ünnepkör
|Szentmise a nagytemplomban
|Az urnatemető mágneskártyával látogatható (Szórád oldal):
|Az urnatemető nyitva a parkolók felől (Aranyvölgyi oldal):
|2025. november 1.
|szombat
|Mindenszentek
|9:00
|8:00 - 10:00
|10:00 - 20:00
|2025. november 2.
|vasárnap
|Halottak napja
|9:00
|8:00 - 10:00
|10:00 - 20:00
Egyszerűsített miserend a megemlékezés jegyében
A hétvégi szentmisék rendje is módosul: november 1-jén és 2-án mindkét napon délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise a főtemplomban. A szombat esti mise ezúttal elmarad. A hívek Mindenszentekkor az üdvözült lelkekre, halottak napján pedig az elhunytakért és a tisztítótűzben szenvedőkért imádkozhatnak.
A halál nem tabu
Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
A halál nem tabu, hanem az élet része– így készülhetünk méltón a halottak napjára – videóval
