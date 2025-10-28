október 28., kedd

Mindenszentek, halottak napja

1 órája

Kibővített nyitvatartással várja a megemlékezőket a dunaújvárosi urnatemető

A dunaújvárosi urnatemető idén is hosszabb nyitvatartással várja a megemlékezőket Mindenszentek és halottak napja alkalmából.

Brousil Csaba

A Krisztus Király római katolikus főtemplom alatti dunaújvárosi urnatemető 2025. november 1-jén, szombaton és november 2-án, vasárnap 10 és 20 óra között lesz nyitva, hogy mindenki méltó módon róhassa le kegyeletét elhunyt szerettei előtt - tájékoztatta szerkesztőségünket a helyi katolikus plébánia.

dunaújvárosi urnatemető
Hosszabb ideig tart nyitva a dunaújvárosi urnatemető Mindenszentekkor
Fotó: MW/Máté Krisztián

Könnyű megközelítés és rugalmas nyitvatartás a dunaújvárosi urnatemetőben

A dunaújvárosi urnatemető legegyszerűbben az Aranyvölgyi parkolók felől közelíthető meg, amelyet mindkét napon egész nap használhatnak a látogatók. A hozzátartozói mágneskártyával rendelkezők számára a Szórád Márton út felőli bejárat is nyitva áll mindkét nap reggel 8 és 10 óra között.

MINDENSZENTEK - HALOTTAK NAPJA - 2025.
DUNAÚJVÁROSI NAGYTEMPLOM ÉS URNATEMETŐ
DátumNapÜnnepkörSzentmise a nagytemplombanAz urnatemető mágneskártyával látogatható (Szórád oldal):Az urnatemető nyitva a parkolók felől (Aranyvölgyi oldal):
2025. november 1.szombatMindenszentek9:008:00 - 10:0010:00 - 20:00
2025. november 2.vasárnapHalottak napja9:008:00 - 10:0010:00 - 20:00

Egyszerűsített miserend a megemlékezés jegyében

A hétvégi szentmisék rendje is módosul: november 1-jén és 2-án mindkét napon délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise a főtemplomban. A szombat esti mise ezúttal elmarad. A hívek Mindenszentekkor az üdvözült lelkekre, halottak napján pedig az elhunytakért és a tisztítótűzben szenvedőkért imádkozhatnak.

A halál nem tabu

Hamarosan újra gyertyák gyúlnak a temetőkben. A búcsúzás nemcsak fájdalmas, hanem méltóságteljes lehetőség is: emlékezni, elengedni, kapcsolódni. A halottak napja közeledtével a halálról, a gyászról és a búcsúzás méltóságáról beszélgettünk Palkovics Katalinnal, akinek munkája, hivatása, hogy segítse a búcsúnk. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

