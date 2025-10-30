1 órája
Itt a dunaújvárosi halottaknapi kisokos: temető-nyitvatartástól a lezárásokig
A gyász soha el nem múló fájdalma ezekben a hetekben, napokban még erősebb lesz, hiszen közeleg mindenszentek és halottak napja. A dunaújvárosi temető parcelláiban is fellobbanak majd a gyász lángjai, az emlékezés mellett azonban szabályokat is be kell tartani. Ezeket gyűjtöttük össze.
Szinte egész hétvégén számíthatunk arra, hogy megnövekedett forgalom lesz a dunaújvárosi temető és a Krisztus Király templom alatti urnatemető környékén. Az alábbi információkkal igyekszünk segítséget adni ahhoz, hogy az emlékezésünket, a kegyeletünket semmi sem zavarhassa meg.
Halottak napja 2025 –A dunaújvárosi köztemető is megtelik emlékezőkkel
Ezen a napon a szokásinknak megfelelően mécseseket gyújtunk, és virágokat helyezünk el hozzátartozóink nyughelyénél. A kegyelet és az emlékezés és a gyász ideje a mindenszentek és a halottak napja.
A forgalmi rend változására is számítanunk kell
A mindenszentek és a halottak napja időszakában október 30-tól, azaz csütörtöktől kezdődően egészen november 2-ig, azaz vasárnapig, megváltozik a forgalmi rend városunkban a köztemető környékén.
A két legforgalmasabb napon, október 31-én és november 1-én a temető környékén komoly torlódások kialakulására kell számítani, és az alábbi változásokat szem előtt tartani:
- A Temető utca Vadvirág utca kereszteződésében minden a temető irányába haladó járművet a Frangepán utca felé terelnek az autóbuszok, taxik, valamint a mozgáskorlátozottakat szállító járművek kivételével.
- A Frangepán utca egyirányú lesz a temető irányába, míg a temetőt a Temető utcán keresztül lehet elhagyni. Parkolni a környező utcákban és a temetőhöz közeli füves területen lehet.
- A Frangepán utcában a menetirány szerinti baloldalon két kerékkel a járdán történő parkolás engedélyezett.
- Ebben az időszakban a forgalmi és parkolási rendet (a jelzőtáblákon kívül) a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők biztosítják.
Az említett időszakban a rendőrség fokozott közbiztonsági ellenőrzést is tart a temetőben és annak környékén, de a gépjárművel érkezőktől külön is kérik, hogy a járművek utasterében ne hagyjanak értéket látható helyen!
A dunaújvárosi temetők nyitvatartása
A Dunaújvárosi urnatemető (a Krisztus Király templom alatti) 2025. november 1-jén és 2-án 10:00–20:00 között lesz látogatható.
Az urnatemető mögötti bejárat (Szórád Márton út felőli) mágneskártyával rendelkezőknek 8:00–10:00 között is elérhető lesz.
A dunaújvárosi Nagytemplomban a szentmisék mindkét nap 9:00-kor kezdődnek.
A köztemető nyitvatartása is megváltozik
- Az emlékezés napjaiban a temető nyitvatartása a következőképpen alakul: október 31-én, pénteken, majd november 1-jén és 2-án, vagyis szombaton és vasárnap a temető 6-22 óráig tart nyitva, és ebben az időszakban a gyalogosok számára a temető 6-os út felőli oldalon lévő kapuja is nyitva lesz.
- A temetőgondnokság pedig október 30-án és 31-én, csütörtökön és pénteken 8-16 óra között tart majd nyitva, november 1-én és 2-án, azaz szombaton és vasárnap már zárva lesz.
Hétvégére esik, de a mindenszentek munkaszüneti nap
Míg a mindenszentek munkaszüneti nap, addig a halloween és a halottak napja nem az. Jó hír azonban, hogy hétvégére esik.
- november 1-je, mindenszentek ünnepnap;
- november 2-a, halottak napja ugyan nem munkaszüneti nap, de vasárnapra esik, s ez az őszi szünet utolsó napja is egyben.
Mi a különbség a mindenszentek és a halottak napja között? Hogy került ide a halloween?
Október 31-én van halloween, mindenszentek november 1-jén, halottak napja közvetlenül a mindenszentek napja után másnap, azaz november 2-án következik.
A halloween eredetileg a kelta kultúrából táplálkozik, és a szellemek és a boszorkányok világához kapcsolódik. Míg a mindenszentek a keresztény vallásban az elhunyt szentek és hívők emlékének szentelt nap. Ugyanakkor a halottak napja minden elhunyt szertettünk ünnepe.
A halloween, a mindenszentek és a halottak napja ugyan különböző ünnepek, amelyek eltérő eredetűek és jelentőségűek, ám mindegyik azonos emberi igényből fakad: arra figyelmeztetnek és emlékeztetnek bennünket, hogy az elhunytak és az őseink tisztelete fontos része az életünknek, a jelenünknek és a jövőnknek egyaránt.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!