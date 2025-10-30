Itt a dunaújvárosi halottaknapi kisokos: temető-nyitvatartástól a lezárásokig

Szinte egész hétvégén számíthatunk arra, hogy megnövekedett forgalom lesz a dunaújvárosi temető és a Krisztus Király templom alatti urnatemető környékén. Az alábbi információkkal igyekszünk segítséget adni ahhoz, hogy az emlékezésünket, a kegyeletünket semmi sem zavarhassa meg.

A dunaújvárosi temető nyitvatartása is megváltozik. Fotó: F.Gy.

Halottak napja 2025 –A dunaújvárosi köztemető is megtelik emlékezőkkel

Ezen a napon a szokásinknak megfelelően mécseseket gyújtunk, és virágokat helyezünk el hozzátartozóink nyughelyénél. A kegyelet és az emlékezés és a gyász ideje a mindenszentek és a halottak napja.

A forgalmi rend változására is számítanunk kell

A mindenszentek és a halottak napja időszakában október 30-tól, azaz csütörtöktől kezdődően egészen november 2-ig, azaz vasárnapig, megváltozik a forgalmi rend városunkban a köztemető környékén.

A két legforgalmasabb napon, október 31-én és november 1-én a temető környékén komoly torlódások kialakulására kell számítani, és az alábbi változásokat szem előtt tartani:

A Temető utca Vadvirág utca kereszteződésében minden a temető irányába haladó járművet a Frangepán utca felé terelnek az autóbuszok, taxik, valamint a mozgáskorlátozottakat szállító járművek kivételével.

A Frangepán utca egyirányú lesz a temető irányába, míg a temetőt a Temető utcán keresztül lehet elhagyni. Parkolni a környező utcákban és a temetőhöz közeli füves területen lehet.

A Frangepán utcában a menetirány szerinti baloldalon két kerékkel a járdán történő parkolás engedélyezett.

Ebben az időszakban a forgalmi és parkolási rendet (a jelzőtáblákon kívül) a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők biztosítják.

Az említett időszakban a rendőrség fokozott közbiztonsági ellenőrzést is tart a temetőben és annak környékén, de a gépjárművel érkezőktől külön is kérik, hogy a járművek utasterében ne hagyjanak értéket látható helyen!

A dunaújvárosi temetők nyitvatartása

A Dunaújvárosi urnatemető (a Krisztus Király templom alatti) 2025. november 1-jén és 2-án 10:00–20:00 között lesz látogatható.

Az urnatemető mögötti bejárat (Szórád Márton út felőli) mágneskártyával rendelkezőknek 8:00–10:00 között is elérhető lesz.