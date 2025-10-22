október 22., szerda

Előd névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szakképzés napja

1 órája

Videóval mutatták meg, mit tudnak

Címkék#Dunaújvárosi Szakképzés Nap#videótartalom#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#TikTok

Videóval mutatták meg, hogy jól sikerült a napjuk. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja hangulatát idézi fel a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által a közösségi portálokra, így a TikTokra is feltöltött videó.

Fekete Györgyi

Nem csak a celebek, hanem egyre több közösség és szervezet is használja a közösségi médiát, így a TikTokot is,  hogy megmutassa értékeit, eredményeit. Népszerűek a rövid videók is. Most egy ilyennel mutatja meg, hogy milyen ügyesen képviselték iskoláikat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskoláinak diákjai a Dunaújvárosi Szakképzés Napján. A videón látszik, hogy sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mivel készültek a Centrum intézményei, hogy fogadják a Dunaújvárosi Szakképzés Napja vendégeit, az odaérkező pályaválasztás előtt álló diákokat vagy pályamódosítást tervező szüleiket. Kampány volt erősen, minden szakma képviselője kitett magáért, hogy minél szemléletesebben meg tudják mutatni, miért is érdemes őket választani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu