Videóval mutatták meg, mit tudnak

Nem csak a celebek, hanem egyre több közösség és szervezet is használja a közösségi médiát, így a TikTokot is, hogy megmutassa értékeit, eredményeit. Népszerűek a rövid videók is. Most egy ilyennel mutatja meg, hogy milyen ügyesen képviselték iskoláikat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskoláinak diákjai a Dunaújvárosi Szakképzés Napján. A videón látszik, hogy sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mivel készültek a Centrum intézményei, hogy fogadják a Dunaújvárosi Szakképzés Napja vendégeit, az odaérkező pályaválasztás előtt álló diákokat vagy pályamódosítást tervező szüleiket. Kampány volt erősen, minden szakma képviselője kitett magáért, hogy minél szemléletesebben meg tudják mutatni, miért is érdemes őket választani.