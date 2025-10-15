október 15., szerda

Pénteken jön a Dunaújvárosi Szakképzés Napja, az interaktív pályaválasztási fesztivál

Címkék#Lorántffy Zsuzsanna Technikum#segítség#Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola#Dunaújvárosi Szakképzés Nap#Hild József Technikum és Szakképző Iskola#Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum#pályaválasztás#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#Rudas Közgazdasági Technikum

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a város és a térség kiemelkedő pályaorientációs eseményét rendezi meg az érdeklődők számára pénteken a Dunaferr iskola villamos tagozatán.

Gallai Péter

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pályaválasztási fesztiválján egy helyen, egy időben mutatkozik be a DSZC hat iskolája, illetve képzési palettája október 17-én, 9 és 17 óra a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Apáczai úti „üvegépületében”. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja egész idő alatt interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket, ennek során a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium. 

Dunaújvárosi Szakképzés Napja
Interaktív lesz a Dunaújvárosi Szakképzés Napja
Fotó: DSZC

A látogatók három képzési forma (technikumi, szakképző, szakiskolai), húsz ágazat 49 választható szakmájába nyerhetnek betekintést, ezen felül segítséget kaphat mindenki a szakmaválasztáshoz is.

Dunaújvárosi Szakképzés Napja: élményalapú bemutatók

A diákok gyakorlati bemutatókkal, interaktív programokkal készülnek, hogy a látogatók közvetlenül is bepillantást nyerhessenek a szakmai képzés mindennapjaiba. A vendégek találkozhatnak például az építőipari,  a kereskedelmi,a vendéglátóipari,a közgazdasági, műszaki és az egészségügyi területek képviselőivel is, bemutatkoznak az intézmények duális partnerei is, akiket a képzés utáni lehetőségekről is lehet kérdezni.

 

