Szakmák, lehetőségek, jövőkép

Több száz fiatal vett részt a Dunaújvárosi Szakképzés Napján (képgalériával)

Az idei volt a nyolcadik alkalom, amikor ünnepre gyűlt a dunaújvárosi szakképzés. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja ismét megerősítette: a gyakorlati képzés, a duális partnerek és a helyi intézmények együttműködése kulcsfontosságú a fiatalok pályaválasztásában.

Fekete Györgyi

Az idei, nyolcadik Dunaújvárosi Szakképzés Napja ismét megerősítette: a gyakorlati képzés, a duális partnerek és a helyi intézmények együttműködése kulcsfontosságú a fiatalok pályaválasztásában. Hetekkel ezelőtt lázas készülődés volt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben, hogy minél érdekesebben, minél jobban meg tudják mutatni, hogy érdemes náluk tanulni, az ő szakmájukat választani. Az igyekezet nem volt hiábavaló. Igazolja ezt az is, hogy látványos szórakoztató és roppant népszerű volt a dunaújvárosi szakmák pénteki seregszemléje nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákok, hanem a szüleik, és a diákoknak munkalehetőséget biztosító duális partnerek körében is. 

Dunaújvárosi Szakképzés Napja
Népszerű volt a pályaválasztás előtt álló diákok számára az idén is a Dunaújvárosi Szakképzés Napja. Fotó: Dunaújvárosi SZC

A megnyitó a folyosógaléria részén zajlott. Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója nyitotta meg a rendezvényt; beszédében egy hétköznapi jeleneten — a reggeli kávé elkészítésén — keresztül mutatta be, milyen sok szakma kapcsolódik össze a mindennapokban, és hangsúlyozta, hogy a szakma nem B-terv, hanem értékes, biztos megélhetést és jövőképet adó választás.

Dunaújvárosi Szakképzés Napja
Dunaújvárosi Szakképzés Napja megnyitója: Vass Zoltán, elnök Dunaújvárosi Kamara (balról), Pintér Tamás polgármester Dunaújváros, Piros Mariann kancellár Dunaújvárosi SZC, Dr.Mészáros Lajos országgyűlési képviselő. Beszédet mond: Magyar András főigazgató, Dunaújvárosi SzC  Fotó: Dunaújvárosi SZC

A megnyitón beszédet mondott dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Pintér Tamás polgármester is; mindketten üdvözölték a rendezvény célját és a helyi szakoktatás szerepét. Mindkét politikus a rendezvény napján megosztott fotókkal és a bejegyzéseikben is hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartják a dunaújvárosi szakképzést. A megnyitó után a vendégek bejárták a standokat; külön említésre méltó, hogy dr. Mészáros Lajos és Pintér Tamás a Keró standjánál még beálltak a szakácsok, és az oktatók iránymutatásával készítettek el néhány falatot. A feltöltött galériában ezt is megnézhetik:

Több száz fiatal a Dunaújvárosi Szakképzés Napján

Fotók: Dunaújvárosi SZC

Dunaújvárosi Szakképzés Napja: Programok, bemutatók, résztvevők

A nap folyamán interaktív foglalkozások, szakmabemutatók és tájékoztatók várták az érdeklődőket. Az iskolák lelkes oktatókkal és tanulókkal képviseltették magukat; a látogatók kipróbálhatták az eszközöket, közelebb kerülhettek a szakmákhoz, és személyes tanácsokat kaptak a pályaválasztáshoz.

Kipróbálhatták magukat...Fotó: Dunaújvárosi SZC

A rendezvényre érkeztek iskolai csoportok tanáraikkal, valamint családok is — a nap végig jó hangulatú, lendületes volt.

 

