Kelendő sajt több mint húszezerért a piacon

Nézzük először a édesburgonyát, aminek a hivatalos neve batáta. Nagy Vince háromfélét is árul belőle a dunaújvárosi piacon, fehéret, sárgát és lilát. Tőle tudjuk, hogy a fehér az alap, azt viszik a legtöbben, és egyesek szerint nagyon jó a cukorbetegek számára. A sárgát és a lilát az ínyencek vásárolják, a sárga íze a sütőtökhöz, míg a liláé a gesztenyéhez hasonlít. De remek tepsis köretet lehet készíteni a három fajtából, a három színvilág miatt ugyanis igen látványos a végtermék. Az árak 990 és 1290 forint között mozognak. Ez azt is jelenti, hogy a "hagyományos" krumpli" és a batáta között szűkül az árrés, hiszen a legolcsóbb burgonya is már 500 forint körül van, a kifli burgonya pedig 690.

Nagy Vince háromféle édesburgonyát, batátát kínál a vevőinek a dunaújvárosi piacon

Fotó: Agárdy Csaba

Francia sajt a dunaújvárosi piacon

Sajt téren péntek délelőtt nem volt olyan nagy a kínálat, mint amilyen szokott lenni, viszont felfedeztünk egy különlegességet, a szekszárdi Fekete Krisztián standját. Ő negyvenféle sajtot, leginkább importot árul. Meg is van az ára: a francia sajtoknak kilója 24 000 forint. Az árus elmondta, nem régóta jár Dunaújvárosba, de meglepő volt számára a vásárlók kedvessége, és a vásárlási kedve egyaránt.

A csirkemell a személyes kedvencem, a piaci húsboltok egyikében 3000 forint fölött volt kilója. És, ha már ezt a háromféle alapanyagot megvásároltuk, akkor nézzük meg azt, mit is készíthetünk belőlük a hétvégén, akár egy rakott édesburgonyát. Hozzávalók: 1 kg édesburgonya, 60 dkg csirkemell, 2 dl tejszín, 2 gerezd fokhagyma, 20 dkg reszelni való sajt, só, bors, szerecsendió. Elkészítés: az édesburgonyát alaposan mossuk meg, hámozzuk meg, és vágjuk egyforma nagyságú karikákra. Arra ügyeljünk, hogy ne legyenek túl vastagok a szeletek. A csirkemellet öblítsük le, itassuk fel róla a nedvességet, vágjuk vékony szeletekre vagy kisebb kockára, és kevés olajon kevergessük fehéredésig. Fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, zúzott fokhagymával, és pirítsuk meg. Egy tűzálló tálat kenjünk ki kevés olajjal, és rakjuk le egy réteg édesburgonyát. Arra kerül a hús, majd feddjük be a maradék krumplival. Locsoljuk meg a tejszínnel, és szórjuk meg reszelt sajttal. Előmelegített sütőben, 180 fokon süssük meg 30-35 perc alatt.