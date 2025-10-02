Dunaújvárosi perháború sokkolja az országot, 70 centiméteren megy a harc

A Császár lejtő utca Dunaújvárosban a Petőfi utcának a 6-os út fele kivezető szakaszról nyílik. Korábban a szűk utcáról hétvégi telkek nyíltak, ahová pihenni, kertészkedni jártak ki a tulajdonosok. Kis házakkal, gondozott kertekkel. A Császár lejtő utca házainak tulajdonosai jól el voltak. Szépen meg is egyeztek abban, hogy egy autónyi bejáróhoz átengednek közel egy métert telkükből. Így a szűk utca helyett mindenki kényelmesen az ingatlanába tud jutni. Erre a kibővített területre építették a közműveket is. Ez egészen addig így volt, amíg az egyik tulajdonos, – pont az utca bejáratánál lévő– úgy nem döntött, hogy inkább visszateszi a telek határára a kerítését. Ettől kezdve se szippantó, se mentő nem tud bejutni a szomszédjaihoz... És elkezdődött a dunaújvárosi perháború...

Miért is kezdődött a dunaújvárosi perháború? Ez az „ösvény“ maradt a Császárlejtő utca bejáratából. A villanyoszlop a kerítésen belülre került

Fotó: FGy

Nem mindegy, hogy 70 centi ide vagy oda

Az út szélessége eredetileg 3 méter volt, amely lehetővé tette a közművek kiépítését és a telekhasználatot. Ezen a három méteren volt a villanyoszlop, ezen tudtak behajtani a nem személyautó szélességű járművek.

Amolyan megegyezés alapján történt mindez, hiszen a telektulajdonosok maguk döntöttek úgy, hogy mindenki az út két oldalán átenged egy-egy kis részt a telkéből, hogy a fenti járművek be tudjanak hajtani.

A korábbi szélesség nem ennyi volt, de hát a kezdetekhez képest változtak a lakhatási viszonyok, már nem volt elég a kerékpár, meg közben felépültek a házak is. A felajánlást mindenki komolyan vette, de valahogy az elmaradt az, hogy „lepapírozzák“. Valószínűleg úgy voltak vele, hogy miért is papíroznák le azt, ami a jószomszédi viszony része. A telkek ugyanis sehonnan máshonnan nem voltak megközelíthetőek, hiszen az utca végén a Lebuki-patak szakadékos partfala van, egy zárótelekkel, így csak és kizárólag a Petőfi utca felől ezen az egy utcán hajthattak be az ingatlanukba.

2020 májusában azonban értesítést kaptak a szomszédok, hogy, az egyik telektulajdonos át fogja helyezni kerítését a telekhatárra, amely így 70 centiméterrel csökkenti az utca szélességét.

2021 augusztusában meg is épült a kétméteres betonkerítés, amellyel az út 2,2 méterre szűkült. Ettől kezdve a tőle beljebb lakóknak 2,2 méter áll a rendelkezésére, hogy építkezzenek, szippantót rendelhessenek, vagy ha rosszul vannak, akkor bejöhessen hozzájuk a mentő.

Ráadásul még ez a 2,2 méter sincs meg a gyakorlatban, hiszen a kerítés áthelyezőnek a szembe szomszédja pedig szép, sűrű sövényt telepített a telke határára, így a 2,2 méterre megszűkített út, a szép burjánzó sövénytől még ránézésre és erős hunyorgatással se jön ki. A beljebb lakók így csapdába kerültek.