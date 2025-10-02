3 órája
Dunaújvárosi perháború sokkolja az országot, 70 centiméteren megy a harc
Az alábbi történet nem hiszik el, hogy Dunaújvárosban játszódik. Szó lesz benne olyan utcáról, ami létezik, de még sem használható, meg olyan utcáról is, amely használható, pedig nem is létezik. Lakók perlik egymást már hosszú évek óta,véget nem érő a dunaújvárosi perháború. Messziről nézve ugyan mindenkinek igaza van, de attól még teljes a káosz... És a polgármesteri hivatal, ami rendet tehetne, nem csinál semmit.
A Császár lejtő utca Dunaújvárosban a Petőfi utcának a 6-os út fele kivezető szakaszról nyílik. Korábban a szűk utcáról hétvégi telkek nyíltak, ahová pihenni, kertészkedni jártak ki a tulajdonosok. Kis házakkal, gondozott kertekkel. A Császár lejtő utca házainak tulajdonosai jól el voltak. Szépen meg is egyeztek abban, hogy egy autónyi bejáróhoz átengednek közel egy métert telkükből. Így a szűk utca helyett mindenki kényelmesen az ingatlanába tud jutni. Erre a kibővített területre építették a közműveket is. Ez egészen addig így volt, amíg az egyik tulajdonos, – pont az utca bejáratánál lévő– úgy nem döntött, hogy inkább visszateszi a telek határára a kerítését. Ettől kezdve se szippantó, se mentő nem tud bejutni a szomszédjaihoz... És elkezdődött a dunaújvárosi perháború...
Nem mindegy, hogy 70 centi ide vagy oda
Az út szélessége eredetileg 3 méter volt, amely lehetővé tette a közművek kiépítését és a telekhasználatot. Ezen a három méteren volt a villanyoszlop, ezen tudtak behajtani a nem személyautó szélességű járművek.
Amolyan megegyezés alapján történt mindez, hiszen a telektulajdonosok maguk döntöttek úgy, hogy mindenki az út két oldalán átenged egy-egy kis részt a telkéből, hogy a fenti járművek be tudjanak hajtani.
A korábbi szélesség nem ennyi volt, de hát a kezdetekhez képest változtak a lakhatási viszonyok, már nem volt elég a kerékpár, meg közben felépültek a házak is. A felajánlást mindenki komolyan vette, de valahogy az elmaradt az, hogy „lepapírozzák“. Valószínűleg úgy voltak vele, hogy miért is papíroznák le azt, ami a jószomszédi viszony része. A telkek ugyanis sehonnan máshonnan nem voltak megközelíthetőek, hiszen az utca végén a Lebuki-patak szakadékos partfala van, egy zárótelekkel, így csak és kizárólag a Petőfi utca felől ezen az egy utcán hajthattak be az ingatlanukba.
- 2020 májusában azonban értesítést kaptak a szomszédok, hogy, az egyik telektulajdonos át fogja helyezni kerítését a telekhatárra, amely így 70 centiméterrel csökkenti az utca szélességét.
- 2021 augusztusában meg is épült a kétméteres betonkerítés, amellyel az út 2,2 méterre szűkült. Ettől kezdve a tőle beljebb lakóknak 2,2 méter áll a rendelkezésére, hogy építkezzenek, szippantót rendelhessenek, vagy ha rosszul vannak, akkor bejöhessen hozzájuk a mentő.
Ráadásul még ez a 2,2 méter sincs meg a gyakorlatban, hiszen a kerítés áthelyezőnek a szembe szomszédja pedig szép, sűrű sövényt telepített a telke határára, így a 2,2 méterre megszűkített út, a szép burjánzó sövénytől még ránézésre és erős hunyorgatással se jön ki. A beljebb lakók így csapdába kerültek.
Mielőtt követ kezdenének dobálni a kerítésépítőre, nagyon fontos megjegyezni, hogy ő nem vett el senkitől semmit. Csak visszavette azt, ami az övé. A kerítést egyszerűen a telke határára helyezte vissza. A telek az övé, tehát joga van a telekhatárára tenni a kerítését.
Csak a telke határára tette a kerítést
Ezt erősíti meg az alperesek jogi képviseletét ellátó dr. Kovács Gyöngyi ügyvéd is. Szerinte a kerítés teljes mértékben jogszerű, hiszen a saját telkük határán áll:
Az alperesek nem tettek mást, mint a tulajdonjoguk alapján elhatárolták az ingatlanukat.
– Jogukban áll a kerítést a telekhatárra építeni, és jogukban áll a saját földjüket használni. Ezt most végre megtehetik. – hangsúlyozta dr. Kovács Gyöngyi.
Az ügyvéd arra is emlékeztetett, hogy a kerítés az Otthonfelújítási program keretében épült, amelynek fenntartását öt évre vállalták.
A bontás vagy áthelyezés nem csupán jogilag, de anyagilag is komoly következményekkel járna.
Az, hogy a kerítést építtető úr nem követett el jogsértést, az nem vigasztalja azokat, akik ily módon nem nagyon tudják használni az ingatlanukat.
Ilyen a dunaújvárosi perháború: egyre hosszabb az idő, nagyobb a költség és egyre többen pereskednek
A felperesek ügyvédje, dr. Kovács Anett szerint viszont az út leszűkítése ellehetetleníti az ingatlanok rendeltetésszerű használatát.
Korábban pénzt is ajánlottak a felperesek, de az alperesek magasabb összeget kértek a kerítés áthelyezéséért. Most már úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják egyáltalán eladni a 70 cm-t .
Ma már összesen 56 felperes és alperes vesz részt a perben, miután a halálesetek miatt több örököst is be kellett vonni az eljárásba.
Dr. Kovács Anett kiemelte:
– A 3 méteres szélesség nem véletlen volt az eredeti településrendezésben. Ez az a minimális méret, amely lehetővé teszi a gépjárművel való közlekedést. Jelenleg sem szippantós autó, sem mentő, sem tűzoltó nem tud bejutni a telkekhez, ami súlyos veszélyhelyzetet teremt. A peres eljárás része a FVMKH Építésügyi Osztályának állásfoglalása, miszerint a belterületi ingatlanok - a HÉSZ és az irányadó jogszabályok megtartása mellett - két lakásos lakóház építésére alkalmasak. Hangsúlyozzuk, hogy a Mezőföldvíz Zrt. gerincvezetéke is itt húzódik, melynek javítására megfelelő erőforrás hiányában nincs lehetőség, jelenleg nincs a működési körükben olyan jármű, amellyel az ingatlanokhoz be tudnak jutni.
A bíróság kezében a döntés
A pert 2023. március 7-én indították meg a Dunaújvárosi Járásbíróságon, ahol az ügyet dr. Bucsi Ágnes bíró tárgyalja.
Még az első fokú döntésnél sem tartanak a peres felek, hiszen az az eljárást nehezítette, hogy több érintett időközben elhunyt, így örökösök bevonására volt szükség.
Jelenleg is azért kellett elhalasztani a tárgyalások folytatását, mert az egyik érintett elhunyt, s a peres feleknek meg kell várni a hagyatéki eljárás végét. A bírónő már meghallgatott szakértőket, s meg is tekintette a helyszínt, ahol jól látható volt a régi kerítés elé felhúzott új kerítés is, és az is, hogy így a közvilágítás az alperes ingatlanába került. Végigsétált az érintettekkel az útszakaszon, s megszemlélte, hogy az utcában lévő ingatlanok jelentős részének más megközelítési lehetősége nincs.
A háttérben húzódó feszültség
A telekvitának van egy kimondatlan rétege is.
Nem titok, hogy a környék közvetlen szomszédságában már jóval drágább, rendezett telkek találhatók, míg a perrel terhelt ingatlanok értéke folyamatosan csökken.
Ki szeretne olyan telket vásárolni, ahová beláthatatlan ideig nem tud építkezéshez szükséges járművekkel behajtani? Nincs lehetősége szippantót hívni, s ha bajba kerül, nem tud bemenni a mentő. Egyesek attól tartanak, hogy a jogvita és az út ellehetetlenítése arra ösztönzi majd a jelenlegi tulajdonosokat, hogy kénytelenek legyenek olcsón megválni telkeiktől. Ennek valljuk be elég nagy a reális esélye.
Nem létező utcák és az önkormányzat
Többen felvetik a kérdést, miért kell pereskedni, amikor az önkormányzat viszonylag egyszerűen rendet tudna teremteni. Ugyanis ezen a területen az utcák jogviszonyainak a rendbe tétele már réges régóta elengedhetetlen. Hiszen a Császár lejtő ugyan Dunaújváros közigazgatási térképén létezik, de a mellette lévő, vele párhuzamos utca pedig valójában nincs is. Egyébként még azon a területen számos ilyen utca létezik.
A bírónő a szemlén értesült arról, hogy a Császárlejtő utcával párhuzamos utca nincs is, mert csak a magántulajdonosok telekfelajánlásából létezik.
Mivel közigazgatásilag nem is létezik, így csak beceneve van. A lakók persze attól, hogy nem létezik, még nyugodtan használják, persze kijárat onnan sincs máshová. Azt csak a fenti történet apropóján jegyzem meg, hogy egészen addig lesz így, amíg az egyik telektulajdonos úgy nem dönt, hogy visszavenné a jogos tulajdonát, s fel nem húz egy kerítését az utca közepébe. Nem mondjuk, hogy bármelyikük így tenne, de bármikor így tehetne, mert joga lenne hozzá, s akkor a mögötte lakóknak annyi lenne. Úgy járnának, mint a Császár lejtő utca lakói.
Minden megoldódna abban a pillanatban, ha az önkormányzat rendezné ezen a területen az utcák jogviszonyát.
Ehhez azonban pénz kellene. Nem csupán a kisajátításokhoz, hanem még a tervezésekhez is. Az önkormányzati képviselők ugyan megértették a panaszosok gondját, de csak ennyi. Ennek a területnek a közterületeinek rendezéséhez úgy tűnik, hogy egyelőre egy fillért se kívánnak áldozni. Medgyesi Miklóstól a polgármesteri hivatal kabinetiroda vezetőjétől az alábbi választ kaptuk:
Az ítélet függvényében alakítja majd ki az önkormányzat a megoldási javaslatát. Több lehetőség is van, bízunk benne, hogy mihamarabb megnyugtatóan rendeződik a probléma.
Hogy mikor lesz a mihamarabb, mikorra várható az ítélet? Nem mostanában, az bizonyos. Tehát az önkormányzat időt nyer, mire ebből jogerős ítélet lesz, ki tudja hányszor hullanak le majd a falevelek. A pereskedő telektulajdonosok pedig addig nem tudják rendeltetésszerűen használni a telküket.
Idővonal a Császár lejtő utcai perben
- 2014 – Közművek kiépítése a 3 méter széles útra alapozva.
- 2020. május 21. – Értesítés a kerítés áthelyezéséről, amely 70 cm-rel csökkenti az út szélességét.
- 2021. augusztus – Felépül a kétméteres betonkerítés, az út 2,2 méterre szűkül.
- 2022 – A felperesek benyújtják keresetüket a bíróságra.
- 2023. március 7. – Elindul a tárgyalás a Dunaújvárosi Járásbíróságon (dr. Bucsi Ágnes bíró).
- 2023. augusztus 29. – Házszám-megállapító határozat a Császárlejtő utcai telkekre.
- 2023. szeptember – Felperesek megegyezési ajánlata (1,95 millió Ft, dr. Kovács Anett képviseletével), alperesek elutasítják.
- 2023. november 7. – Alperesek ellenajánlata (3,26 millió Ft, dr. Kovács Gyöngyi képviseletével), felperesek nem fogadják el.
- 2025. szeptember – A per még mindig folyamatban van, az ügy a bizonyítási szakban tart.
Merre tovább?
A Császár lejtő utcai vita lassan ötödik évébe lép, miközben a felek álláspontja érdemben nem közeledett. A bíróság a következő tárgyalásokon várhatóan szakértői véleményekre és helyszíni szemlékre támaszkodva próbál majd döntést hozni.
Hogy jogerős ítélet mikor születhet, azt senki sem meri megjósolni. Addig békesség nincs, csak a peres felek költségei növekednek. Addig marad a szűk utca, a bizonytalan helyzet, és az a feszültség, amely nemcsak a szomszédokat választja el egymástól.