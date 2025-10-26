Fertőzések régen és ma– 60 éves a dunaújvárosi kórház infektológiai osztálya

Hatvan évvel ezelőtt a fertőző betegségek még a vezető halálokok közé tartoztak. A tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás vagy a szepszis gyakran végződött tragédiával, a vírusfertőzések ellen pedig szinte semmilyen hatékony gyógyszer nem létezett. A gyermekbetegségek – mint a kanyaró, a gyermekbénulás vagy a szamárköhögés – ezrek életét követelték, és egy járvány gyakran több gyermeket is elragadott ugyanabból a családból. A a dunaújvárosi kórház 1965. szeptember 25-én nyitotta meg az ország első, kifejezetten vidéki fertőző betegek ellátására épült osztályát. Az első beteg egy skarlátos kislány volt, az első főorvos, dr. Jákics József pedig több új diagnosztikai módszert vezetett be Magyarországon. Az osztály azóta is meghatározó szerepet játszik a hazai infektológia fejlődésében. Erről beszél dr. Kecskés Borbála , a Szent Pantaleon Kórház PhD osztályvezető főorvos.

A dunaújvárosi kórház történetében a járványok elleni védelem és gyógyításuk mindig fontos szerepet játszott. Az infektológia ma már nem csak a járványok tudománya.

Infektológia és a dunaújvárosi kórház – a fertőzések elleni küzdelem hat évtizede

Az elmúlt években a fertőző betegségek jellege teljesen megváltozott, így a járványok elleni küzdelem is ezzel együtt. Míg egykor a kanyaró és a skarlát jelentette a legnagyobb kihívást, ma a szepszis, a tüdőgyulladás, a bőr- és lágyrészfertőzések, valamint a Clostridium difficile okozta súlyos hasmenés tartozik a leggyakoribb esetek közé.

A Szent Pantaleon Kórház Infektológiai Osztálya ma 35 ággyal működik, korszerű, saját fürdős kórtermekben.

A Semmelweis Egyetem rezidensei itt tanulják az infektológia gyakorlati fortélyait, és az osztály számos országos szakmai rendezvénynek is otthont adott – például a Magyar Infektológiai és Mikrobiológiai Társaság kongresszusának.

Gyors diagnózis, célzott terápia – a fertőzések felismerése ma már órák kérdése

Hat évtizeddel ezelőtt a laboreredményekre napokat kellett várni. Ma a modern diagnosztika – PCR, genetikai szekvenálás, gyors antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok – néhány órán belül pontos képet ad a kórokozóról.

A fertőzések felismerése és kezelése ma már a műtőasztaltól a molekuláris laborig tart: a sebészek, mikrobiológusok és infektológusok közösen dolgoznak azon, hogy a betegek a lehető leggyorsabban a legjobb kezelést kapják.