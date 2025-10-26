1 órája
Fertőzések régen és ma– 60 éves a dunaújvárosi kórház infektológiai osztálya
Idén 60 éves a Szent Pantaleon Kórház főépülete és Infektológiai Osztálya, amely hat évtizede áll a fertőző betegségek elleni küzdelem élvonalában. Az infektológia ma már nemcsak járványok és elkülönítések tudománya, hanem a betegbiztonság, a modern diagnosztika és az életmentő terápiák kulcsterülete a dunaújvárosi kórházban is.
Hatvan évvel ezelőtt a fertőző betegségek még a vezető halálokok közé tartoztak. A tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás vagy a szepszis gyakran végződött tragédiával, a vírusfertőzések ellen pedig szinte semmilyen hatékony gyógyszer nem létezett. A gyermekbetegségek – mint a kanyaró, a gyermekbénulás vagy a szamárköhögés – ezrek életét követelték, és egy járvány gyakran több gyermeket is elragadott ugyanabból a családból. A a dunaújvárosi kórház 1965. szeptember 25-én nyitotta meg az ország első, kifejezetten vidéki fertőző betegek ellátására épült osztályát. Az első beteg egy skarlátos kislány volt, az első főorvos, dr. Jákics József pedig több új diagnosztikai módszert vezetett be Magyarországon. Az osztály azóta is meghatározó szerepet játszik a hazai infektológia fejlődésében. Erről beszél dr. Kecskés Borbála , a Szent Pantaleon Kórház PhD osztályvezető főorvos.
Infektológia és a dunaújvárosi kórház – a fertőzések elleni küzdelem hat évtizede
Az elmúlt években a fertőző betegségek jellege teljesen megváltozott, így a járványok elleni küzdelem is ezzel együtt. Míg egykor a kanyaró és a skarlát jelentette a legnagyobb kihívást, ma a szepszis, a tüdőgyulladás, a bőr- és lágyrészfertőzések, valamint a Clostridium difficile okozta súlyos hasmenés tartozik a leggyakoribb esetek közé.
A Szent Pantaleon Kórház Infektológiai Osztálya ma 35 ággyal működik, korszerű, saját fürdős kórtermekben.
A Semmelweis Egyetem rezidensei itt tanulják az infektológia gyakorlati fortélyait, és az osztály számos országos szakmai rendezvénynek is otthont adott – például a Magyar Infektológiai és Mikrobiológiai Társaság kongresszusának.
Gyors diagnózis, célzott terápia – a fertőzések felismerése ma már órák kérdése
Hat évtizeddel ezelőtt a laboreredményekre napokat kellett várni. Ma a modern diagnosztika – PCR, genetikai szekvenálás, gyors antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok – néhány órán belül pontos képet ad a kórokozóról.
A fertőzések felismerése és kezelése ma már a műtőasztaltól a molekuláris laborig tart: a sebészek, mikrobiológusok és infektológusok közösen dolgoznak azon, hogy a betegek a lehető leggyorsabban a legjobb kezelést kapják.
Új gyógyszerek, új esélyek – hat évtized fejlődése az infektológiában
A múlt században az antibiotikumok köre szűk volt, a vírusfertőzések gyógyíthatatlanok voltak. Ma a modern terápiáknak köszönhetően a HIV krónikus betegségként kezelhető, a hepatitis C gyógyítható, és a rezisztens baktériumok ellen is új, célzott gyógyszerek állnak rendelkezésre.
A védőoltások forradalma pedig milliók életét mentette meg: a gyermekbénulás gyakorlatilag eltűnt Európából, a COVID-19 elleni vakcinák pedig példátlan gyorsasággal készültek el.
Az infektológus: a kórház láthatatlan őrzője
A fertőző betegségek elleni küzdelem központja ma már nem az elkülönítő barakk, hanem a tudás. Az infektológus a betegbiztonság kulcsfigurája: ő irányítja az antibiotikumok felelős használatát, segíti a sebészeket és intenzíves orvosokat, és megelőzi a kórházi fertőzéseket.
- A jövő kihívásai között ott az antibiotikum-rezisztencia és az új járványok megjelenése, mint a COVID, a dengue-láz vagy a Nyugat-nílusi vírus.
Az infektológia ma már globális és multidiszciplináris terület – az orvosok, mikrobiológusok, állatorvosok és környezetvédelmi szakemberek közös munkája az emberi egészség megőrzéséért.
60 év, amely életeket mentett
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Infektológiai Osztálya hatvan éve áll a gyógyítás és a tudomány szolgálatában. Dr. Kecskés Borbála PhD osztályvezető főorvos és csapata ma is azon dolgozik, hogy minden beteg a lehető legbiztonságosabb, legkorszerűbb ellátásban részesüljön – ahogy az elmúlt hat évtizedben mindig is tették.