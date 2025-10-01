34 perce
Vass Zoltán: Nem pánikolni kell, hanem higgadtan tervezni
Néhány hónapja új elnöke van a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarának: Vass Zoltán, aki nem ismeretlen a helyi gazdasági életben. Nagyvállalati vezérigazgatói múltja mellett több mint tíz éve dolgozik a kamara vezetőségében, ipari tagozati elnökként is szerzett tapasztalatokat. Most azonban először ül a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöki székben – nem könnyű helyzetben, de határozott elképzelésekkel.
Vass Zoltán, sikeres vállalkozó nagyvállalati vezetői tapasztalattal. Ebből adódóan nincs szüksége sem több presztízsre, sem egzisztenciális megerősítésre. Beszélgetésünket nem is kezdhettem mással, minthogy megkérdezzem, miért vállalta el a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztjét? „Ez társadalmi munka, – válaszolja – de ha egy közösség úgy dönt, hogy rám bízza a vezetést, és érzem magamban az erőt, akkor nem ugrom el a feladat elől. Nem mindenáron akarok változtatni, de ha látok olyat, amit jobbá tehetek, akkor azt meg fogom tenni.“
Minden vég egyben kezdet is
Mindjárt a nehéz helyzettel is kezdjük a beszélgetésünket, hiszen a város gazdasági élete az elmúlt években jelentősen átalakult. A Dunaferr felszámolása új korszakot nyitott, amely egyszerre hordoz kockázatot és lehetőséget. Ez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara munkáját és feladatát is nagyban befolyásolja.
–Én soha nem voltam pesszimista – mondja Vass Zoltán. – Valaminek a végéről mindig úgy gondolom, hogy egy új kezdetet is jelent. Nem lesz egyszerű ez a feladat, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb új gazdasági szerkezet épül fel Dunaújvárosban.
Az elnök szerint a legfontosabb most a higgadtság: „Nem pánikolni kell, hanem hideg fejjel tervezni.“
Új beruházások nélkül nincs előrelépés
Az elmúlt években a város ipara kevésbé vált egyoldalúan a vasműtől függővé, ami Vass Zoltán szerint előnyös kiindulópont lehet. Úgy véli, hogy a kamarának kulcsszerepe lehet abban, hogy ez a folyamat folytatódjon, és Dunaújváros ismét vonzó célponttá váljon a befektetők számára:
– Egy regionális kamaraként szoros kapcsolatban vagyunk a helyi cégekkel, de szükség van kívülről érkező vállalkozásokra is.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával azon dolgozunk, hogy a város ipari területei felkerüljenek a potenciális beruházók térképére. Mi el tudjuk mondani, hogy a munkahelyteremtés szempontjából, és a vállalkozóktól visszajött visszajelzések alapján mik azok a tényezők, mik azok a mérlegelési szempontok, amiket egy vállalkozó mérlegel, amikor azzal kapcsolatban dönt, hogy fejleszt, ha fejleszt, hol fejleszt, és hogyan fejleszt.
Szóba kerül a Dunaferr volt munkavállalóinak sorsa is
– Nem vagyunk érdekvédelmi szervezet, mi a vállalkozókat képviseljük. Mindezek ellenére velem együtt a kamara teljes testülete átérzi a helyzet komolyságát, a helyzetben lévő felelősséget, és azt tudom ígérni, hogy a kamarának a képességei, az erőforrásai és a ráható képességének teljes kihasználásával, illetve annak függvényében, ami mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt az átmeneti időszakot, ami meggyőződésem szerint átmeneti időszak, ezt a lehető legkisebb vérveszteséggel.
– Mit tud tenni a kamara?
– A kamara azt tudja tenni, hogy válogatás nélkül mindenkivel szóba áll, és mindenkivel együttműködik.
– Tehát egyfajta közvetítő szerepe van?
– Ez egy egyfajta kapocs, a vállalkozók, a munkavállalók, a vállalkozók és az állami, önkormányzati szervezetek, oktatási szervezetek között.
Természetesen mi nem tudunk munkahelyet teremteni.
A kamara önmagában kevés, illetve nincs akkora hatóköre, illetve hatása, hogy önmagában megoldásokat találjon az előttünk álló problémákra. Viszont nagyon sok olyan ismerettel, nagyon sok olyan információval rendelkezünk, ami hasznos lehet, és minden bizonnyal hasznos is lesz az elkövetkezendő időszakban.
Ennek egyik legnagyobb feladata, hogy vonzóvá váljon Dunaújváros és hangsúlyos helyen legyen hazánk vonzó befektetési térképén:
–Bár nagy a lemaradásunk a területfejlesztésben, ez most esélyt ad egy új irány kijelölésére – teszi hozzá.
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara: Váratlan váltás, új csapat
A kamarai elnöki posztot elődje, Králik Gyula távozása után vette át. Mint mondja, a váltás nem volt nehéz, hiszen régóta együtt dolgoztak, de a helyzet rendhagyó: felkészülési idő nélkül kellett átvennie a stafétát, a város és vállalkozók számára egy roppant nehéz időszakban.
Most elsődleges feladatának tekinti a kamarai vezetés megerősítését. Rövid időn belül küldöttgyűlést hívnak össze, hogy pótolják az üres küldötti és alelnöki pozíciókat, valamint új titkárt válasszanak:
– A titkár kulcsszereplő az operatív működésben, ezért fontos, hogy mielőbb megtaláljuk a megfelelő személyt – hangsúlyozza.
A változások személyi szinten is jelentősek: a kézműves tagozat élére például új vezető kerül, és az elnök reményei szerint hamarosan egy „egyfelé húzó csapat” áll össze. A szervezet működését alapvetően hatékonynak látja, de év végéig szeretné áttekinteni a szabályzatokat, és ahol kell, modernizálni azokat.
Együttműködés a várossal
A közelmúltban már elindult egy fontos közös projekt az önkormányzattal: a Steel CityZen program, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Ez lehet az első lépés egy szorosabb együttműködés felé.
– Nincsenek tabuk, nincsenek sérelmek – mondja Vass Zoltán. – A kamara kötelessége, hogy minden lehetséges partnerrel, különösen az önkormányzattal és az oktatási intézményekkel a legjobb kapcsolatot alakítsa ki. Csak így tudjuk közösen átlendíteni a várost ezen a nehéz időszakon.
- Vass Zoltán elnöksége egy válságos, de egyben lehetőségekkel teli időszakban kezdődött. Higgadt, realista szemlélete, vállalkozói tapasztalata és a közösség iránti elkötelezettsége jó alapot adhat arra, hogy a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara a város gazdasági megújulásának aktív motorja legyen.
