Vass Zoltán: Nem pánikolni kell, hanem higgadtan tervezni

Vass Zoltán, sikeres vállalkozó nagyvállalati vezetői tapasztalattal. Ebből adódóan nincs szüksége sem több presztízsre, sem egzisztenciális megerősítésre. Beszélgetésünket nem is kezdhettem mással, minthogy megkérdezzem, miért vállalta el a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztjét? „Ez társadalmi munka, – válaszolja – de ha egy közösség úgy dönt, hogy rám bízza a vezetést, és érzem magamban az erőt, akkor nem ugrom el a feladat elől. Nem mindenáron akarok változtatni, de ha látok olyat, amit jobbá tehetek, akkor azt meg fogom tenni.“

Vass Zoltán nem könnyű helyzetben vette át a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetését. Fotó: duol/archív

Minden vég egyben kezdet is

Mindjárt a nehéz helyzettel is kezdjük a beszélgetésünket, hiszen a város gazdasági élete az elmúlt években jelentősen átalakult. A Dunaferr felszámolása új korszakot nyitott, amely egyszerre hordoz kockázatot és lehetőséget. Ez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara munkáját és feladatát is nagyban befolyásolja.

–Én soha nem voltam pesszimista – mondja Vass Zoltán. – Valaminek a végéről mindig úgy gondolom, hogy egy új kezdetet is jelent. Nem lesz egyszerű ez a feladat, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb új gazdasági szerkezet épül fel Dunaújvárosban.

Az elnök szerint a legfontosabb most a higgadtság: „Nem pánikolni kell, hanem hideg fejjel tervezni.“

A városépítésnek folytatódnia kell. Fotó: Fortepan

Új beruházások nélkül nincs előrelépés

Az elmúlt években a város ipara kevésbé vált egyoldalúan a vasműtől függővé, ami Vass Zoltán szerint előnyös kiindulópont lehet. Úgy véli, hogy a kamarának kulcsszerepe lehet abban, hogy ez a folyamat folytatódjon, és Dunaújváros ismét vonzó célponttá váljon a befektetők számára:

– Egy regionális kamaraként szoros kapcsolatban vagyunk a helyi cégekkel, de szükség van kívülről érkező vállalkozásokra is.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával azon dolgozunk, hogy a város ipari területei felkerüljenek a potenciális beruházók térképére. Mi el tudjuk mondani, hogy a munkahelyteremtés szempontjából, és a vállalkozóktól visszajött visszajelzések alapján mik azok a tényezők, mik azok a mérlegelési szempontok, amiket egy vállalkozó mérlegel, amikor azzal kapcsolatban dönt, hogy fejleszt, ha fejleszt, hol fejleszt, és hogyan fejleszt.