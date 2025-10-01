Fejlesztések a Dunaújvárosi Egyetemen

A sajtó képviselőit először dr. Balázs László oktatási rektorhelyettes köszöntötte, majd a most befejeződött fejlesztésekről Györök Balázs pályázati irodavezető, projektmenedzser adott tájékoztatót. Megtudhattuk, hogy a Dunaújvárosi Egyetem, mint kedvezményezett összesen 1,243 milliárd forint vissza nem térítendő hazai és uniós támogatást nyert el a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében.

Györök Balázs (balról) és dr. Balázs László a Dunaújvárosi Egyetem sajtótájékoztatóján

Gyakorlati képzések a Dunaújvárosi Egyetemen

Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen című projekt keretében alapvetően energetikai hatékonysági beruházások valósultak meg, amelyek célja a Dunaújvárosi Egyetem üvegházhatású gáz kibocsátásnak, illetve az energiaigény csökkentése. Második főtevékenységként az informatikai határvédelem erősítése mellett képzésfejlesztési programot bonyolították le. Ennek keretében tananyagfejlesztést, munkatársi szemléletformáló képzéseket, illetve beiskolázási kampányt valósítottak meg. A projekt utolsó időszakában – igazodva a technológiai változásokhoz – mesterséges intelligencia rendszereket bemutató és gyakorlati felhasználást erősítő képzést tartottak - tudtuk meg.