Aki a dunaújvárosi mozizás jelképévé vált, Kutasi Sándor díjat és csillagot kapott – galériával, videóval

A Vasas együttes felvezető táncbetétet követően Pintér Tamás Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzatának polgármestere tartott ünnepi köszöntőt az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 69. évfordulója alkalmából. Beszédében – megemlítve a forradalom kiemelkedő hőseit – ezúttal nem az évtizedeken át jól ismert mozzanatokra és személyekre helyezte a hangsúlyt, hanem azokat a hősöket méltatta, akik csöndes áldozatokként adták életüket. Ők a névtelen hősök és további sok száz ember, akik nem kaptak szobrot, és nem halljuk nevüket a megemlékezéseken. Ugyanúgy volt bátorságuk szembenézni az igazságtalansággal, kiállni a véleményükért és tenni azért, amiben hittek. Ez az, amitől mindig fél a hatalom, a felemelt tekintetektől, a hangos véleményektől, a cselekvő emberektől – hallottuk többek között az ünnepi köszöntőben. A folytatásban a Dunaújvárosért díj odaítéléséről beszélt Pintér Tamás, hiszen a párhuzam nem véletlen a csöndes hősökkel.

Kutasi Sándornak a Dunaújvárosért díjat Pintér Tamás polgármester és dr. Molnár Attila jegyző adta át

Fotó: Horváth László/duol.hu

Kutasi Sándor vehette át a Dunaújvárosért díjat

– Minden évben október 23-án adjuk át a Dunaújvárosért díjat. Az idei díjazottunk Kutasi Sándor a Kultik Mozi gépésze, aki bár megkerülhetetlen alakja a város életének, nem közszereplő. Nincs olyan közösségi oldala, amit követni lehetne, csak egy személyes profil, kevés ismerőssel. Beírva a nevét két legnagyobb hírportál keresőjébe legalább tizenöt cikk található róla. Ezekben egyvalami mindig közös volt.

Mindenhol ugyanazok a szavak jelentek meg a neve mellett: segített, önként vállalta, ingyen biztosította, kedves ember. Azt gondolom ez mindent elmond.

– Ezek a jelzők és a mozi falai, a belül és kívül végzett munka, az önkéntes tevékenységek és rengeteg egyéb erény és eredmény, ez hozott ma minket ide a moziba. Hiszen itt, ahol minden elkezdődött és a mai napig is tart, szeretnénk átadni a Dunaújvárosért díjat mai ünnepeltünknek Kutasi Sándornak!

Ezután Pintér Tamás így folytatta: – Október 23. sem csak a történelem szól. Hanem arról, hogy minden korban van választásunk. Félünk, vagy kiállunk, hallgatunk, vagy megszólalunk, megússzuk, vagy odatesszük magunkat? Amíg vannak emberek, akik az utóbbit választják, akik dolgoznak, hisznek és tesznek valamit a városért, a közösségért, a hazáért, addig nincs mit félteni!

A beszédet követően Kutasi Sándor Dunaújvárosért díjas munkásságának méltatását hallgathattuk meg.

– Kutasi Sándor a dunaújvárosi mozi szíve-lelke tősgyökeres dunaújvárosi: 1974-ben itt született, itt végezte sorra iskoláit és itt vált városunk kulturális életének, mindennapjainak ma már közismert és meghatározó alakjává. Tulajdonképpen 1988 óta az egykori Dózsa mozi szerelmese, 1992-től a mai napig a mozi gépésze, karbantartója, mindenese. Egy korábbi interjújában, felidézve a kezdeteket mondta el, hogy akkoriban maga a technika fogta meg, aztán persze kitanulta a szakma csínját-bínját, és vált a dunaújvárosi mozi motorjává. De, ahogyan fogalmazott: mindig dolgozott egy Kutasi a mozi falain belül.