1 órája
Aki a dunaújvárosi mozizás jelképé vált, Kutasi Sándor díjat és csillagot kapott – galériával, videóval
Ünnepélyes keretek között emlékezett Dunaújváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire október 22-én a Kultik Mozi nagytermében. Nemcsak a hősök előtt tisztelegtek, hanem egyben átadták a Dunaújvárosért díjat is.
A Vasas együttes felvezető táncbetétet követően Pintér Tamás Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzatának polgármestere tartott ünnepi köszöntőt az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 69. évfordulója alkalmából. Beszédében – megemlítve a forradalom kiemelkedő hőseit – ezúttal nem az évtizedeken át jól ismert mozzanatokra és személyekre helyezte a hangsúlyt, hanem azokat a hősöket méltatta, akik csöndes áldozatokként adták életüket. Ők a névtelen hősök és további sok száz ember, akik nem kaptak szobrot, és nem halljuk nevüket a megemlékezéseken. Ugyanúgy volt bátorságuk szembenézni az igazságtalansággal, kiállni a véleményükért és tenni azért, amiben hittek. Ez az, amitől mindig fél a hatalom, a felemelt tekintetektől, a hangos véleményektől, a cselekvő emberektől – hallottuk többek között az ünnepi köszöntőben. A folytatásban a Dunaújvárosért díj odaítéléséről beszélt Pintér Tamás, hiszen a párhuzam nem véletlen a csöndes hősökkel.
Kutasi Sándor vehette át a Dunaújvárosért díjat
– Minden évben október 23-án adjuk át a Dunaújvárosért díjat. Az idei díjazottunk Kutasi Sándor a Kultik Mozi gépésze, aki bár megkerülhetetlen alakja a város életének, nem közszereplő. Nincs olyan közösségi oldala, amit követni lehetne, csak egy személyes profil, kevés ismerőssel. Beírva a nevét két legnagyobb hírportál keresőjébe legalább tizenöt cikk található róla. Ezekben egyvalami mindig közös volt.
Mindenhol ugyanazok a szavak jelentek meg a neve mellett: segített, önként vállalta, ingyen biztosította, kedves ember. Azt gondolom ez mindent elmond.
– Ezek a jelzők és a mozi falai, a belül és kívül végzett munka, az önkéntes tevékenységek és rengeteg egyéb erény és eredmény, ez hozott ma minket ide a moziba. Hiszen itt, ahol minden elkezdődött és a mai napig is tart, szeretnénk átadni a Dunaújvárosért díjat mai ünnepeltünknek Kutasi Sándornak!
Ezután Pintér Tamás így folytatta: – Október 23. sem csak a történelem szól. Hanem arról, hogy minden korban van választásunk. Félünk, vagy kiállunk, hallgatunk, vagy megszólalunk, megússzuk, vagy odatesszük magunkat? Amíg vannak emberek, akik az utóbbit választják, akik dolgoznak, hisznek és tesznek valamit a városért, a közösségért, a hazáért, addig nincs mit félteni!
A beszédet követően Kutasi Sándor Dunaújvárosért díjas munkásságának méltatását hallgathattuk meg.
– Kutasi Sándor a dunaújvárosi mozi szíve-lelke tősgyökeres dunaújvárosi: 1974-ben itt született, itt végezte sorra iskoláit és itt vált városunk kulturális életének, mindennapjainak ma már közismert és meghatározó alakjává. Tulajdonképpen 1988 óta az egykori Dózsa mozi szerelmese, 1992-től a mai napig a mozi gépésze, karbantartója, mindenese. Egy korábbi interjújában, felidézve a kezdeteket mondta el, hogy akkoriban maga a technika fogta meg, aztán persze kitanulta a szakma csínját-bínját, és vált a dunaújvárosi mozi motorjává. De, ahogyan fogalmazott: mindig dolgozott egy Kutasi a mozi falain belül.
Képgaléria
Október 23-ra emlékeztek és a Dunaújvárosért díjat is átadták
A dunaújvárosi mozizás jelképé vált
Verasztó Sándor, egykori felettese azt mondta: A Kutasi Sanyi mára a dunaújvárosi mozizás jelképévé vált.
Kutasi Sanyi nem csak a városlakók, hanem a magyar moziüzemeltetők közössége számára is egybe forrt az ikonikus épülettel. Kitartó munkájával mára országosan is elismert szakember lett.
– Jelen volt a hőskorban. Leckét írt és közben szalagot cserélt a vetítőgépen. Tagja volt annak a csapatnak, amely a fagyhalálból újraélesztette a mozit és újra a dunaújvárosi kultúra középpontjába helyezte.
Ő az, aki átvezette a mozit a digitalizáció korszakába, ezzel is fenntartva Dunaújvárosban a filmkultúra jelenlétét. A mozizás, a filmek szeretetét sok emberben, többek között a családjában is fenntartja és továbbadja, példát mutatva ezzel számunkra is.
– Nem csak a mozizás, hanem a dunaújvárosi rendezvények meghatározó technikai motorja, a lokálpatriotizmus megtestesítője és hű támasza. Önzetlen segítségével mindenhol találkozhatunk, legyen az egy szabadtéri vagy egy zártkörű rendezvény. A „mozi Sanyi” vagy ahogy a gyerekek mondják „a bácsi” a moziban, alázattal.
Kiváló szakmai tudása nélkülözhetetlen a mozi és a város számára egyaránt. Szabó Krisztán, a Kultik Dunaújváros Mozi vezetője azt mondta: – Kutasi Sanyi az, aki tényleg a fél életét a vetítőgép mellett tölti, akkor is, ha a mai technológia ezt már nem igényli úgy, mint annak idején.
Amikor öt és fél évvel ezelőtt átvettük a mozi üzemeltetését, valaki már ott volt – valaki, aki ismerte valószínűleg az utolsó szöget is a moziban. Kutasi Sándor, vagy ahogy mi hívjuk: Sanyi.
– Sanyi mindig azon van, hogy a dunaújvárosi nézők otthon érezzék magukat nálunk, hogy a mozi egyszerre legyen családias, de mégis professzionális. A nézők ide „hazajárjanak”, de tudják, hogy mindjárt kezdődik a varázslat, amit az ember átél, amikor felvillan az első képkocka, a csöndben megszólalnak az első hangok. Sanyi jelen van a mozi minden pontján, ha kell, jegyet ad el, ha kell, popcorn-t mér, hangosít, világít, vagy vért ad!
Azt szoktuk mondani róla, hogy ő a mi „influenszerünk” – ott van a legtöbb vetítésünkön, minden előadáson, jótékonysági rendezvényen, gálán.
– Büszke vagyok rá, hogy a csapatunk tagja vagy! Sanyi, szívből gratulálunk neked, és köszönjük, hogy ennyi éve viszed tovább a mozi szeretetét Dunaújvárosban! – fogalmazott.
Kutasi Sándort minden moziba járó dunaújvárosi ismeri. És még annál is többen, hiszen, ha szükség van rá, akkor ott van, ahol segíteni kell.
Kedves Sándor, Barátom! Dunaújvárosnak – ahogy minden városnak – szüksége van egy ilyen emberre, mint Te. Egy ilyen Sándorra.
– kezdte Petrás Gábor, DLSZ főtitkára.
–Egy olyan emberre, akihez bármikor fordulhatunk, és aki önzetlenül ajánlja fel a segítségét. Amikor egy eseménnyel kapcsolatban felhívlak, nem azt kérdezed: „Miben segíthetek?”, hanem azt: „Mennyit és mit adhatok? Te vagy az a jó ember, aki a háttérben dolgozik, szinte láthatatlanul, miközben mindannyiunk számára „tekered a filmeket” – gondoskodva arról, hogy a mi időnk tartalmasan és egyben szórakoztatón teljen. Szakértelmed és elhivatottságod nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen nagy intézményt, mint, a Kultik Dunaújváros Mozit, biztos kézben tarts.
Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk: Dunaújvárosnak Sanyi Mozija van!
– Az, hogy valaki tisztességgel ellátja a munkáját az önmagában nem indok arra, hogy díjat kapjon érte. Kutasi Sándor azonban a munkájához adott elhivatottsággal, önkéntes munkájával Dunaújváros kulturális életének megkerülhetetlen alakja lett. Szerény személyiségéből adódóan már-már észrevehetetlenül teszi a dolgát, és teszi városunkat jobb hellyé.
A díj átvétele után Kutasi Sándor beszédben köszönte meg családja, barátai és ismerősei támogatását. A köszönő összefoglaló a díjazott életútjáról számos visszaemlékezést is tartalmazott. A hivatalos ünnepség zárásaként ismét a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes bemutatóját láthattuk, majd ezt követően állófogadás tette teljessé a díjátadást.
Kutasi Sándort azonban még várta egy barátai által készített meglepetés. A mozi főbejáratánál, belül, a pénztárakhoz vezető kövezeten - a hollyvoodi hírességek sétányához hasonlóan - a sztároknak járó csillag lett elhelyezve!
